Testet teknologien i Norge – nå har Google mistet troen på «dragen»

Havvind-teknologien krasjlandet i Nordsjøen. – Forbløffende vanskelig, skriver sjefen.

I fjor sommer skrev Nettavisen Økonomi om Google-selskapet Makanis strømproduserende drage, som gjennomførte prøveflyvninger utenfor et testsenter på Karmøy i Rogaland. Makani er datterselskapet til Alphabet, som også eier Google.

Makanis prototyper kunne produsere opptil 600 kW og skulle kunne forsyne 300 husstander med strøm. Dragene er 90 prosent lettere enn vindturbiner som produserer en tilsvarende effekt, og blir festet med en syntetisk line til en oppankret bøye. Vingene på dragen har åtte påmonterte vindturbiner som produserer strøm.

Videoen øverst i artikkelen er fra i fjor sommer, og viser hvordan dragen flyr i loop rundt den oppankrede bøyen.

Etter 13 år med innovasjon og uttesting, har imidlertid Alphabet mistet tålmodigheten. I Makanis egen blogg skriver Felker at utviklingen av en helt ny type energiteknologi har medført forretningsmessige utfordringer så vel som ingeniør-tekniske.

– Til tross for store tekniske fremskritt, ble veien til kommersialisering lengre og mer risikabel enn vi hadde håpet, og fra i dag har Makanis tid hos Alphabet kommet til veis ende, skriver Felker.

TEST: Makani tidligere tester av den strømproduserende dragen foregikk i ørkenen i California. Senere testet selskapet videre i Norge og Hawaii. Foto: Makani

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Overlater teknologien til andre

– Dette betyr ikke slutten på teknologien Makani har utviklet, men det betyr at Makani ikke lenger vil være en del av selskapet Alphabet. Shell utforsker mulighetene for å fortsette utviklingen av Makanis teknologi, skriver Makani-sjefen videre.

I sitt nostalgiske og tilbakeskuende innlegg takker Felker investorene i ARPA-E, samt Alphabet og Shell. Etter at en gruppe kitesurfere ble nysgjerrige på rollen drager kunne spille i fremtidig energiforsyning, startet Makani utviklingen av teknologien i 2006. De siste syv årene har Makani vært et Alphabet-selskap, og det siste året jobbet utviklerne sammen med Shell for å kommersialisere teknologien.

– Med støtte fra Shell ble det mulig å gjennomføre de første flyvningene til en storskala energi-drage med utgangspunkt i en flytende plattform utenfor kysten av Norge, skriver Felker.

FREMDRIFT: Makani ble startet av noen kitesurfere i 2006. 13 år senere har selskapet blitt droppet av Alphabet, men teknologien kan fortsatt leve videre. Foto: Makani

I en pressemelding skriver Alphabets Astro Teller følgende:

– Etter å ha tatt hensyn til mange faktorer, tror jeg at veien til kommersiell levedyktighet er mye lengre og risikabel enn vi hadde håpet på, og det gir ikke lenger mening for Makani å være et Alphabet-selskap, skriver Teller.

Teller skriver at selv om alle klima-relaterte ideer fortjener investeringer, så har det vært viktig for selskapet å prioritere mulighetene som de tror vil ha størst positiv innvirkning på både klimaet og forretningene.

ENKEL PROTOTYPE: Etter at Makani ble en del av Alphabet, har selskapet utviklet ideen fra å være en 20 kW prototype til å bli et storskala produkt som har kapasitet til å generere 600 kW. Foto: Makani

Endte i Nordsjøen

Tidligere har Makanis drager blitt testet i ørkenen i California, på Hawaii og på Metcentre utenfor Karmøy. Der gjennomførte Makani to prøveflyvninger fra en flytende installasjon. Den første var en kort flyvning, der dragen ble skutt opp fra plattformen, svevde og gjennomførte en autonom landing.

Flyvning nummer to var av det lengre slaget, og dragen fløt lenge og stabilt i luften (se video øverst i artikkelen). Landingen stod imidlertid ikke til en flatterende stilkarakter, og Makani-dragen endte den siste testflyvningen i Nordsjøen: «Flyvningen endte med at vi mistet energi-dragen», skrev Makani-direktør Felker i etterkant.

NORDSJØEN: Makani utførte den første luftbårne strømgenererende vindproduksjonen offshore noensinne da selskapet testet teknologien utenfor Karmøy i fjor sommer. Foto: Makani

Hva som skjer videre med teknologien, og hvor mye Shell eventuelt vil satse på Makanis drage, er nå usikkert.

– Vi er glade for at Shell utreder mulighetene for å ta Makanis teknologi videre på en eller annen måte, skriver Alphabet i meldingen.

Mesteparten av Makanis ansatte kommer nå til å slutte, mens noen få vil fortsette noen måneder til for å oppsummere hva selskapet har lært og hva som kan bygges videre på.

I en pressemelding bekrefter Shells visepresident for vindkraft-utvikling Dorine Bosman at selskapet vil se an mulighetene videre:

– Vi tror at Makani fortsatt er verdensledende innen luftbåren vindteknologi, og vi utforsker mulighetene for å fortsette å utvikle teknologien innenfor vår strategi for ny energi, skriver Bosman.

