Theatercafeens eier om korona-stengningen: - Veldig alvorlig - det blir blodrøde tall i år

Om få uker starter sesongen der Theatercaféen omsetter for mange titalls millioner kroner. Men nå er det stengt.

Eierne har tidligere år vært lite detaljerte i å fortelle hvor mye den ærverdige restauranten tjener på fulle hus i desember, og det tradisjonsrike julebordet til milliardær John Fredriksen.

Anslag på inntil 50 millioner kroner har vært nevnt, og nå er altså inngangen til julemiddagsesongen ødelagt av koronastengningen.

- Veldig alvorlig

Eneeier Elisabeth Brochmann er svært ordknapp overfor Nettavisen om konsekvensene for Hotel Continental og Theatercafeen etter den nye nedstengingen.

- Ja, det er veldig alvorlig, og det blir blodrøde tall i år. Men det er fortsatt håp, og det er viktig overfor organisasjonen å holde motet oppe, sier Brochmann.

Både Hotel Continental og restaurantene Theatercaféen og Eik Annen Etage holder stengt fra mandag og i tre uker fremover. Nesten alle ansatte permitteres etter det som til nå har vært et år med dramatisk nedgang i omsetningen.

I årene før koronapandemien har Theatercafeen gjort det stadig bedre. Omsetningen har økt fra 75,2 millioner kroner i 2017 til 89,2 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt er seksdoblet i samme periode og endte på 7,8 millioner kroner.

Kraftig snuoperasjon

Hotel Continental-konsernet har vært gjennom en storstilt og vellykket snuoperasjon og en massiv oppussing. Resultat før skatt ble snudd fra minus 60 millioner kroner i 2018, til et overskudd som nesten brøt hundre millioners-grensen og landet på 99,1 millioner kroner i 2019.

Totalt solgte konsernet varer og tjenester for 297,5 millioner kroner i fjor, mens tallene altså blir vesentlig dårligere i år.