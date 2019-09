Thomas Cook på randen av konkurs

Det store britiske reiseselskapet Thomas Cook er på randen av konkurs etter at investorene nektet å trå til med en redningsoperasjon.

Selskapet opplyste fredag at de trenger 200 millioner pund i tillegg til en avtale til en verdi av 900 millioner pund fra forrige måned om de skal unngå å bli satt under administrasjon.

Nå appellerer selskapet til regjeringen om å redde det fra konkurs, men avisa The Times melder lørdag at det er lite sannsynlig at regjeringen vil bidra på grunn av bekymring for at selskapet uansett ikke har en framtid.

Om Thomas Cook må innstille sin virksomhet i løpet av helgen, vil titusener av reisende bli sittende uten mulighet for å komme seg hjem.

Nettavisen er i kontakt med Ving for å høre hvor mange nordmenn som eventuelt vil rammes.

Rundt 600.000 kunder, blant dem 160.000 briter, er for tiden på ferie forskjellige steder med Thomas Cook.

For to år siden måtte myndighetene trå til for å hente hjem 110.000 turister da flyselskapet Monarch Airlines gikk konkurs, noe som kostet skattebetalerne 60 millioner pund til leie av fly,

Dersom Thomas Cook går konkurs, kan også tusener av ansatte miste jobben. I dag har selskapet 22.000 ansatte, hvorav 9.000 i Storbritannia.

Det 178 år gamle selskapet er et av Storbritannias største og mest tradisjonelle reisearrangører, med 600 butikker bare i Storbritannia, et flyselskap og en hotellkjede.

Bak selskapets vansker ligger blant annet bekymring for brexit, høyere drivstoffpriser og konkurranse fra salg av reiser på internett.

