Thomas Giertsen-selskap kuttet lønnskostnader med nesten 8 millioner: Doblet resultatet

Produksjonsselskapet Feelgood doblet nesten resultatet til ti millioner kroner i 2018: - Det er en stund siden vi har sett lignende.

Det sier Lasse Hallberg, administrerende direktør i Feelgood Scene Film og Tv, i et intervu med Dagens Næringsliv.

For andre året på rad kan nemlig selskapet, som ble startet av komikeren Thomas Giertsen i 2003, vise til gode tall på årsregnskapet.

Fra 2017 til 2018 har Feelgood gått fra rett under seks millioner kroner til 10,6 millioner kroner i resultat før skatt, ifølge DN.

- Det kommer nok av en blanding av organisatoriske forandringer. Både av sammenslåing med Monday, i tillegg til en del prosjekter som ble hurtigere levert enn planlagt, sier Hallberg i en epost til avisen.

Kuttet 7,6 millioner i lønninger

Den administrerende direktøren forteller videre at hele staben og organisasjonen har stått på for at Feelgood har kunnet få til en «tryggere arbeidsplass på sikt».

DN skriver at selskapet også skal ha kuttet i kostnadene, med 86,8 millioner i 2018, i forhold til 94 millioner året før. Lønnskostnadene er kuttet fra 9,3 millioner til 1,6 millioner.

Hallberg forklarer at kostnader for administrasjon, lønninger til ledere og lokalkostnader er en naturlig reduksjon av kostnader som følge av sammenslåing.

- En stund siden slike resultater

Sommeren 2017 kjøpte nemlig Monday Production 51 prosent av aksjene i Feelgood fra Sony Music as, informerer DN om. I tillegg var snakk om aksjer fra minoritetseiere. Monday Production er igjen eid av det danske konsernet Monday Media.

Produksjonsselskapet opplevde i 2017 en rekordomsetning på nærmere 100 millioner kroner, som i 2018 kun hadde falt til 97,4 millioner.

- Det er en stund siden vi har sett lignende resultater. Men det er meget lite forutsigbarhet i bransjen, og det gjelder å ha tungen rett i munnen fordi det går raskt andre veien også, sier Hallberg.

Feelgood er kjent for humoristiske tv-serier som for eksempel «Torsdag kveld fra Nydalen», «Helt perfekt», «Brille» og «Neste sommer». Kjente fjes som Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Henrik Elvestad er også knyttet til produksjonene.