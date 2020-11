Thomas Seltzer: – Jeg er en populist

NRK-programleder Thomas Seltzer ser mange gode sider med Trump og beskriver seg selv som «populist».

YOUNGSTORGET, OSLO (Nettavisen): Den aldrende rockestjernen Thomas Seltzer kommer mot oss på Youngstorget. Tett pakket inn i både lue og tykk vinterjakke.

Vi skulle egentlig diske opp med italiensk lunsj til den velkjente programlederen. Men den er selvsagt koronastengt.

Det neste forsøket på et spisested blir møtt med munnbindpåbud. Det har den inkompetente journalisten glemt. Vi setter oss heller ute i den kalde luften.

– Jeg ser ut som Augusto Pinochet i disse. Noen liker progressive briller. Jeg foretrekker reaksjonære, sier Seltzer og ler.

Det er sant. Han ser ut som en knallhard diktator fra Sør-Amerika med et hang etter å kaste politiske motstandere ut av helikopter. Det eneste som mangler er uniformen.

DIKTATOR-BRILLER: Med disse brillene blir Seltzer snarlik den søramerikanske diktatoren Augusto Pinochet. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Pupper og hvite menn

Nordmenns tørst etter nyheter og analyser av USA overgår alt vi har sett tidligere. For å slukke tørsten, dro Thomas Seltzer over havet og lagde serien «Thomas Seltzers Amerika». Den siste episoden ble lagt ut på valgdagen. I motsetning til seersuksessen hans fra 2016 har han utvidet konseptet. Med et spesielt fokus på den hvite underklassen.

– Det er noe med den hvite underklassen som er veldig interessant å se på. For det er så underkommunisert. Når nordmenn tenker på USA tenker vi kanskje på velstående ranchers, rikfolk på TV eller svarte ghettofolk fra hip-hop. Men vi ville vise hvordan middelklassen ble borte, og det handler i stor grad om hvite folk, sier Seltzer.

Det likte ikke anmelderen Ingrid Åbergsjord i Aftenposten, som kritiserte den første episoden for å stort sett handle om «hvite menn». Men resten av serien handler om langt mer. For en stor andel av de som tidligere var middelklassefolk i USA, har mistet jobbene, husene gikk til tvangssalg i finanskrisen, eller de har blitt avhengig av opiater. Serien forteller en historie om et mørkt USA.

– Jeg liker ikke den identitetspolitikken i den anmeldelsen. At vi liksom skal bruke kvoter med så så mange hvite og svarte. I den første episoden er jeg i min gamle hjemby i Superior, Wisconsin. Der er det knapt svarte folk, sier han.

Akkurat det har han rett i. Ifølge siste manntall var det 91 prosent av innbyggerne i byen hvite.

Anmelderen likte heller ikke da han tullet med en tidligere Baywatch-stjerne, og beskrev henne som den «eneste i Baywatch med små pupper».

– Når jeg snakker om bryststørrelsen i Baywatch, så driter jeg jo ikke ut hun dama fra Baywatch. Jeg driter jo ut Baywatch-konseptet. Det var en serie basert utelukkende på brød, sier han og ler høyt.

BAYWATCH: Humoren til Seltzer falt ikke i smak hos anmelderen i Aftenposten. Foto: Alexander Winger

Vekk fra bryststørrelser og over på seriens hovedbudskap, handler det om en «skjult tragedie» ifølge Seltzer. Amerikanere har opplevd en stagnasjon i reallønn. Mye av skylden legger han hos de gamle republikanerne, som Ronald Reagan.

– Reagans knusing av fagforeningene bidro til det. Når du ser på kurvene over organisasjonsgrad og fordeling av velstand, følger de hverandre.

Men han har et ekstra mørkt syn på USA som kommer tydelig frem. For han er det ikke snakk om glamor, spennende folk eller et hav av mangfold. Han mener hele utviklingen er usedvanlig trist.

– Det er et oligarki. En liten elite sitter med alle ressursene, og som flere har påpekt er ulikheten på høyde med 1890. Da store oligarker satt og eide jernbanen, stålindustrien og så videre.

I serien snakker han med en ihuga Trump-supporter som jobber i bilindustrien. Etter finanskrisen ble flere av bilgigantene i USA slått konkurs. Noen få klarte å karre til seg gammel middelklasselønn. Men flere av de nye ansatte jobber i bilindustrien med «McDonalds-lønn», mener Seltzer.

– Liker mye med Trump

I den halvamerikanske Seltzers bilde har middelklassen forsvunnet. Mens mange nordmenn nok ville pekt på Trump og republikanerne som problemet, er Seltzer langt fra overbevist om at demokratene vil fikse noe som helst.

– Det er jo en grunn til at folk ikke stemte på Hillary. Og det har ingenting med kvinnehat å gjøre. En ting er uttalelser som «deplorables»

– Men det er vel så mye korporativismen i det demokratiske partiet. Walmart er USAs største private arbeidsgiver, og når de kommer til byen, er det som en UFO fra en sci-fi film som suger ut alt av liv i hele området. Hillary sitter i styret til Walmart, sier Seltzer.

Han mener Walmart representerer det verste med amerikansk privat næringsliv. Hvor man tropper opp i en ny by, starter en enorm butikk og dreper handlegaten. De få heldige som får seg jobb hos Walmart har ofte så dårlig betalt at de ender opp på stønader. De fleste av varene kommer fra Kina og andre lavkostland.

OLIGARKI: USA er blitt et oligarki, mener Seltzer, og peker på flere konkrete utviklingstrekk som har flyttet makt fra vanlige folk til store selskaper og de aller rikeste. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Walton-familien (som eier Walmart journ. anm.) er fra Arkansas, hvor Bill Clinton var guvernør, og har betalt mye av karrieren til ekteparet, sier han.

Maten er endelig kommet på bordet. Seltzer sier han er typen som blir «hangry». Journalisten er ikke av det fine slaget, men legger likevel merke til de enorme bitene Seltzer pakker i kjeften mens han prater som en maskin. Det hersker fortsatt usikkerhet om han tygger i det hele tatt.

– Mye av det Trump gikk til valg på var veldig ryddig. Han ville stoppe de endeløse krigene, innføre pappaperm og bort med NAFTA (frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada journ. anm).

Stemte på Biden

Med sitt amerikanske pass i baklommen har han stemt i presidentvalget. Faktisk i vippestaten Wisconsin, som Trump vant med hårfin margin for fire år siden.

– Jeg stemte på Biden. Men det er mens jeg holder meg for nesen. Han representerer Delaware i Senatet. Det er litt som USAs Liberia, hvor alle store selskaper registrerer seg. De pøser penger inn i Bidens kampanje, sier han.

Det er flere ting han liker med Trump. Blant annet at han sa nok er nok om NATO-samarbeidet, og krevde at andre allierte skulle betale for eget forsvar.

– Hvorfor skal en gruvearbeider fra Ohio betale for forsvaret til Tyskland? Den populistiske greia hans var bra. Og i primærvalget til republikanerne sa jeg at jeg hadde stemt 1000 ganger på Trump over de alternativene.

– Så du vil beskrive deg som en populist?

– Ja, kommer det kort.

Det som holdt Seltzer igjen fra å stemme Trump er at han løper ærend for det han mener er oligarkiet som styrer USA.

– Trump er en oligark-løpegutt uansett hvor populist han utgjør seg for å være. Et eksempel er dette med tolltariffene. Det har lenge vært en våt drøm blant rikfolk i USA å erstatte all inntekt- og kapitalskatt med toll, en byrde som da blir videreført til forbrukerne, som en slags skjult moms.

– Og når man vet at dersom man regner alle «tvungne utgifter» som forsikrings og pensjonsordninger, er amerikanerne det nest mest beskattede folket i alle OECD-land. Den jevne amerikaner betaler altså mer i skatt enn t.o.m. vi i Norge.

I lang tid har reallønnen hos vanlige amerikanske arbeidere stagnert. Men i løpet av Trumps periode var det sterkt vekst frem til koronaviruset, spesielt hos dem med lavest lønn. Seltzer mener det var en kortvarig effekt.

– Den lille veksten i reallønn vi så de første årene stammer fra en spinnvill og ekstrem deregulering av arbeidsliv og børs. Helt identisk med politikk som skapte krakket i 1929, resesjonen i 1987 og finanskrisen i 2007. Mange sier at korona har ødelagt for Trump. Men jeg tror den på sett og vis reddet ham fra å være nok en republikansk finanskræsjpresident, sier Seltzer.

Selv om demokratene er mot Trump, betyr ikke det at Seltzer er helt solgt på Biden. For mange av dereguleringene i USA stammer fra demokratiske presidenter, og han mener det er lite som tyder på at det blir bedre for vanlige amerikanere med Biden ved roret.

– Hvordan rettferdiggjør du å stemme på «corporate Biden»?

– Mange republikanerne har siklet lenge på å ta vekk restene av den amerikanske velferdsstaten som Social Security og Medicaid. Trump vil ikke røre det. Men uten gjenvalg foran seg, kan det bli skummelt, sier Seltzer og forklarer dynamikken som foregår blant republikanerne:

– Trump klokken fire om morgenen: «Se jeg har laget et hakekors av hundebæsj. Kom å se!» Så kommer hele media. Mens mediene holder på med hundebæsjkaken, får republikanerne gjennom ting, det bekymrer meg, sier Seltzer.

– Jeg er så gammel

Når vi nevner ordet «USA» eller «Amerika» prater Seltzer som en foss. Med en gang vi spør om familieliv, blir han rolig og nesten mumlete. Tiden som rockestjerne er over og ut, selv om han vil for alltid ha en eim av rockestjerne med seg.

Nå bor 51-åringen i en «kjedet enebolig» i et penere strøk i Trondheim, og vurderer sterkt å bli Ranheim-fan.

– Jeg liker Trøndelag og trøndere. Men det været er bare helt koko jævlig. Jeg er jo bergenshater, men der har Bergen får ufortjent dårlig rykte. Det regner like mye i Trondheim også, bare at du får fjellvær i tillegg.

– Hvorfor er du bergenshater?

– Jeg vet da faen jeg. Jeg synes det er litt dølle folk. Og mye av det tøvet (med Bergens-dialekt: «Faktisk er Bergen nærmere Manchester i lutlinje». Mye sånt tull, sier han og ler.

TRONDHEIM: Etter et solid kjøp av tykke vinterklær, har Seltzer begynt å trives med familielivet i Trondheim. Men været har han lite til overs for. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Hvordan er overgangen fra rockestjerne til familiemann?

– Jeg digger familielivet. Jeg er blitt så gammel vet du. Hadde jeg vært 30 igjen så hadde det gått.

I det siste har han fått opp øynene for fotballaget Ranheim. Byens for evigheten andrelag bak RBK.

– Jeg er ingen fotballtype, men jeg vurderer å bli Ranheim-fan. De har så jævlig dårlige fotballsanger, sier han og ler høyt.

Det er ikke enkelt å plassere Seltzer politisk, men han er en slags hybrid av populist og sosialdemokrat. Med et hang til å se ting gjennom amerikanske briller, fremfor å idiotforklare giganten på andre siden av Atlanteren.

Det er flere utviklingstrekk som har gjort at Seltzer har mistet litt av håpet, og mener USA er blitt et oligarki hvor de aller rikeste styrer det meste.

– Clinton opphevet Glass-Steagal, en lov som forhindret bankene fra å være kasinoer, hvor de gamblet med sparepengene. Reagans knusing av fagforeningene, og opphevelsen av «Fairness Doctrine», hvor mediene måtte etterstrebe nøytralitet i dekningen.

– Dermed får du hyperpartiske nyheter. Som fetteren og kusinen min. De har to helt forskjellige verdenssyn. TV-verten Tucker Carlson fikk jo tak i et skjult opptak av CNN-sjefen som innrømmer at fire år til med Trump er bra for business, sier Seltzer.

– Mediene knakk sin egen rygg

Imidlertid var det et stort prosjekt som forente de amerikanske mediene. Det var invasjonen av Irak i 2003.

– De samlet seg om et stort prosjekt: Vi støtter Bush og Cheneys invasjon av Irak. Og den krigen var bullshit. Hvis du drar til en av byene i Midtvesten ser du monumenter med flere hundre døde fra første verdenskrig. I en by med nå tusen innbyggere. Det har vært en stor offervilje. Men mediene knakk ryggen på seg selv.

– Når Trump sier «fake news» om nyheter som ikke passer ham, er det mange normale og oppegående amerikanere som tenker «Ja, hvorfor ikke?».

Det siste Seltzer påpeker som en spiker i kisten for det amerikanske demokratiet var høyesteretts beslutning i Citizens United. I korte trekk handler dommen om at å donere penger er en form for ytringsfrihet. Dommen har ført til en oppblomstring av «Super PACs», som ofte får store beløp fra hemmelige donorer og sender ut enorme mengder reklame for å påvirke velgere.

– Det var en av de store spikerne i den amerikanske kista. Det er ikke en konspirasjon. Det er en villet politikk.

Med det mørke bildet av USA på plass, går USA til valgurnene og avgjør det som sannsynligvis er det mest omtalte valget på lang tid. Resultatene begynner å tikke inn ved midnatt norsk tid. Du kan følge Nettavisens livestudio her.