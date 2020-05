Thriller på Stortinget kan gi enorm ekstraregning: – Hvem skal nedprioriteres?

Forslaget fra Ap, Frp og SV om økt tilgang til tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk vil sprenge kapasiteten og budsjettene på klinikker over hele landet, mener ekspert.

– Hvem skal nedprioriteres dersom dette blir innført? spør KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Etter at Fremskrittspartiet rev seg løs fra regjeringspartiene og forente krefter med Arbeiderpartiet og SV, er det flertall for den nye bioteknologiloven. Forslagene skal blant annet sikre tidlig ultralyd for alle gravide og økt bruk av fosterdiagnostikk.

KrF har ledet motstanden mot forslaget. Etter at de fikk gjennomslag for å kreve full sal i Stortinget, har det blitt høyst usikkert om flertallet holder.

Gunnar Stavrum: Umoralsk hastverk å pløye eggdonasjon og tidlig ultralyd gjennom i Stortinget nå

Både Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen (Frp) sier de vil stemme mot. Samtidig sier både Kjetil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H) at de vil stemme for – mot deres egne parti.

Les mer: Full splid i Frp om eggdonasjon - kan sikre KrF-seier

BEKYMRET: KrF-nestleder Olaug Bollestad er bekymret for hva som skal nedprioriteres for å finne ressursene til tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

Sprengt kapasitet

Uavhengig av det politiske spillet som vil utspille seg i stortingssalen tirsdag mener professor i medisin Anne Eskild ved kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) at forslaget både er vanskelig å forstå og gjennomføre.

I forslaget står det at alle gravide skal sikres tilbud om fosterdiagnostikk. Imidlertid er det kun et lite knippe leger som har ekspertisen til å gjennomføre dette i Norge.

– Allerede nå er det snakk om at kvinneklinikkene har fått for mye å gjøre ut fra den situasjonen de har. Hvis dette kommer i tillegg, vil det kreve enorme investeringer i utstyr og personell på allerede overbelastede kvinneklinikker og laboratorier, sier Eskild til Nettavisen og viser til utredninger fra Helsedirektoratet.

Les også: KrF åpner for å bryte med regjeringen om Moria-barna

Forslaget har ikke vært på høring og fått innvendinger fra eksperter og fagmiljøer.

– Hvis alle skal få tilbud betyr det at 55.000 gravide skal undersøkes med fosterdiagnostikk. Det finnes ikke folk som kan det. Fosterdiagnostikk krever spesialkompetanse, og på Ahus må vi henvise pasienter videre til Rikshospitalet for å gjennomføre den type undersøkelser, forklarer hun.

– I tillegg til utstyr og bemanning kommer reisetid og utgifter for 55.000 gravide samt deres partnere, det tilsvarer 100.000 dagsverk. I tillegg: Skal friske gravide prioriteres fremfor syke, spør Eskild.

Les mer: Rapport: Barnevernet støttet familier som ønsket å sende barn på koranskole

Kupp

– For meg så virker dette som et kupp. Bakgrunnen er en forestilling om at halvparten i dag får tidlig ultralyd. Da skal man få dette rettferdig på landsbasis. Men det er ikke halvparten som får fosterdiagnostikk. Skal man gjennomføre det, må for eksempel kvinner i Finnmark fly til Tromsø.

Det har vært stor ståhei etter at kravet om full sal førte til at Stortinget måtte bruke 225.000 kroner på å sette opp pleksiglass i stortingssalen av hensyn til smittevern. Men det kan bli små summer sammenlignet med forslaget.

Under pressekonferansen hvor forslaget ble fremlagt av Ap, Frp og SV la de frem en kostnadsberegning på 100 millioner kroner. Imidlertid har utredninger fra Helsedirektoratet vist at det er snakk om 200 millioner kroner.

Les mer: Ida Lindtveit Røse (27) blir tidenes yngste statsråd

– Det betyr enorme kostnader som skal til for å gjøre dette, og det er basert på helt gale premisser, sier hun.

Peker på privat sektor

Saksordfører og helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen mener løsningen ligger i privat sektor, og er ikke enig i at dette forslaget byr på problemet.

RESSURSER: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er saksordfører for bioteknologiloven. Hun mener privat sektor kan stille opp for å levere tjenestene. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Privat sektor har jo frem til nå gitt tidlig ultralyd som et selvfinansiert tilbud, og jeg mener de offentlige sykehusene bør kunne kjøpe denne kapasiteten fra privat sektor hvis det blir vanskelig å bygge den opp selv, sier hun til Nettavisen.

– Men hva er grunnen til at det offentlige bør ha ansvar for å finansiere denne typen tjenester?

– For å sikre alle gravide kvinner tilgang til informasjon om sitt eget svangerskap, sier hun.

– Hvor skal Frp hente pengene til å bygge ut kapasiteten?

– Det skal innarbeides i statsbudsjettet for 2021, sier Bruun-Gundersen.

Les mer: Klagestorm etter NRKs id-sending

KrF-nestleder Olaug Bollestad mener forslaget har ingen klar helsegevinst, og lurer på hvor Ap, SV og Frp skal finne ressursene.

– Hvem skal nedprioriteres dersom dette blir innført? Jordmødre står i en enormt tøff prioriteringskamp hver eneste dag, det er absurd at Frp og de andre partiene vil bruke så mye penger på friske mennesker, sier 1. nestleder i KrF Olaug Bollestad til Nettavisen.

Les også: Slår alarm: – Sexvideoer av mindreårige spres på verdens største pornonettsted (+)

– Her er det ikke engang en klar helsegevinst. KrF mener det er feil at disse pengene skal brukes på systematisk leting etter avvik, sier Bollestad

Hun mener det må sikres at Downs syndrom ikke leder til automatisk abort, og vil heller sikre god informasjon til foreldre.

– Vi må heller satse på god og objektiv informasjon til de som oppdager at barnet vil bli født med Downs Syndrom. Abort er ikke eneste alternativ, god svangerskapsomsorg og god informasjon kan gi familier med barn med Downs syndrom et godt liv, sier Bollestad