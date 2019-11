Ti minutter før konkurssalget skulle starte, kom kontrabeskjeden

Butikken skulle legges ned. Så kom kontrabeskjeden.

Tirsdag 21. oktober kom meldingen om at eierne av Vita- og Loco-kjeden var slått konkurs.

Nina Olsen, Shiva Langmyr og Sara Fermin, alle ansatt ved Vita-butikken i kjøpesenteret Oslo City, mottok nyheten med sjokk og sorg.

- Vi var helt knust. Hva skjer nå, tenkte vi, sier butikksjef Langmyr.

- Det var helt forferdelig. Vi var helt satt ut, sier butikkmedarbeider Nina Olsen.

Det konkursrammede eierselskapet Cosmetic Group ble litt etter kjøpt opp av Jotunfjell Partners.

De nye eierne besluttet i slutten av oktober at 58 butikker skal legges ned. Totalt ble det bestemt at 231 butikker var rammet av konkursen til Cosmetic Group.

Blytung beskjed

Halvannen uke etter at konkursnyheten smalt, fikk de ansatte på Oslo City-butikken den tøffe beskjeden. Butikken på Oslo City sto på lista, og Shiva og kollegene måtte gjøre butikken i stand til konkurssalg.

- Det var veldig tungt. Heldigvis hadde vi stengt i butikken mens vi holdt på med det, sier Sara Fermin.

Vita-butikken i Oslo City er en av de største i kjeden, og en pilot i forsøket på med «Exclusive»-konsept. Og så kom denne beskjeden.

- Egentlig var dette to butikker som nå er slått sammen, forklarer Shiva Langmyr.

Hun vil ikke røpe butikkens omsetning, men forsikrer at den har gått med et godt overskudd. Vita Oslo City er registrert som et enkeltpersonsforetak - selvstendig regnskap for butikken er ikke offentlig tilgjengelig.

Fra helvete til himmelen

Det lå i kortene at endel av Vita-butikkene, som totalt har hatt over 1.000 ansatte, ikke kom til å bli lagt ned. Jotunfjell Partners uttalte i oktober at de hadde som mål å videreføre så mange butikker og arbeidsplasser i Vita-kjedene som mulig, selv om mange butikker skulle legges ned.

REDDET: - Vi skrek av glede, sier butikkeier Shiva Langmyr (t.v.) om dagen da de fikk beskjed om at butikken overlever likevel. Nå gjør hun i stand til den store salgsdagen på fredag, sammen med kollegene Sara Fermin og Nina Olsen (t.h.). Foto: Morten Solli

Fakta Vita etter konkursen ↓ Ifølge nye eierne Jotunfjell Partners er dette status for Vita-butikkene nå: 600 arbeidsplasser i 132 butikker videreføres, med nye eiere i 24

99 butikker legges ned. Noen av vurderer disse franchisetakerne vurderer videre drift som selvstendige butikker eller i en annen kjede

108 butikker i den "nye" Vita-kjeden er franchisebutikker med totalt over 500 ansatte

Kjøpesenterkjeden Alti overtar 10 Vita-butikker.

Fredrik & Louisa-kjeden overtar 14 Vita Exclusiv-butikker.

Thor Hauge midlertidig som daglig leder for Vita-kjeden

Bare noen minutter før konkurssalget skulle åpne kom kontrabeskjeden. Butikken skulle ikke stenges likevel.

- Vi skrek av glede, forteller Langmyr.

Som plaster på såret for kunder som hadde kommet for å handle på konkurssalg, kjørte butikken på med 30 prosent avslag i tre timer.

- Mange reiser langt for å få med seg sånt, sier Langmyr.

Denne uka er de ansatte i full gang med å klargjøre til Black Friday. Shiva Langmyr frykter ikke at salget skal gå utover bunnlinja:

- Nei, Black Friday er god butikk, sier hun fornøyd.