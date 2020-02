Tidenes første Michelin-utdeling i Norge: Storfavoritt Christopher kan vinne rekordrask stjerne

Mandag deles årets Michelin-stjerner ut i Trondheim. Men hos en av de største favorittene er det absolutt ikke en eneste stjernenerve.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Se her, Even, sier stjernekokken Christopher Davidsen og tar med seg en svart trøffel bort til kokkelærlingen Even Evjen.

– Sånn skal den se ut, sier han rolig og løfter opp to halve trøfler så kokketalentet får sett nærmere på delikatessen.

Det er fredag og klokken nærmer seg fire, når læremesteren nok en gang tar seg tid til å dele sin kunnskap med eleven. Om knapt to timer skal Speilsalen, som er restaurant-flaggskipet på Britannia Hotel i Trondheim, ta i mot kveldens 33 gjester.

Mange av dem er par. Det er valentinsdag. Men også denne kvelden kommer det internasjonale gjester som, om de er fornøyd når maten, kommer til å skrive om kveldens opplevelse for hundretusenvis av matentusiaster i sine hjemland.

Stjernefeber

I Trondheim er det nemlig Michelin-feber denne helgen. Mandag ettermiddag deles de nordiske stjernene ut i Olavshallen. Men mottakelsen og de andre offisielle arrangementene finner sted på Britannia, som årets Michelin-vertskap.

Det trekker flere hundre journalister og tusenvis av matinteresserte mennesker fra hele verden til byen.

– Arrangementet gir oss en enorm oppmerksomhet. Uansett hva som skjer mandag, så er dette en suksess for oss. Denne uken sikre oss mange gjester i året som kommer, sier Davidsen når han setter seg ned med Nettavisen.

BLOMSTERGUTTENE: Kokk Kristoffer Eggen (til venstre) og soussjef Håvard Werkland i full sving med å forberede en av årets beste valentinsmiddager. Foto: Stein Nervik

Ti og en halv måned etter at han åpnet Speilsalen for publikum for første gang i fjor vår, er Davidsen av mange regnet som en av favorittene til å bli Trondheims tredje Michelin-restaurant.

–Gjør noe riktig

Britannia-eier Odd Reitan, som har brukt mer enn én milliard kroner på å pusse opp det ærverdige hotellet, har heller ikke lagt skjul på at en av Davidsens oppgaver er å hente inn minimum én stjerne.

– Hvordan stiller du deg til alle forventningene og spekulasjonene?



– Ja, hva skal man si? Det er blitt blitt hypet opp og spekulert mye rundt oss. Særlig etter det ble kjent at stjernene skal deles ut i Trondheim. Og det er jo hyggelig, for det betyr jo at vi gjør noe riktig, sier Davidsen som selv har liten tro på at forventningene blir innfridd mandag.

– Ambisjonene er der, men først om noen år. Vi åpnet dørene 1. april i fjor. Ti måneder er nok for kort tid. Uansett er det viktigste for oss å gi gjestene en så bra opplevelse at de kommer tilbake til oss uansett hva som skjer under utdelingen.

MERITTERT: Christopher Davidsen har vunnet mye som konkurransekokk. Den gjeveste, sølvmedaljen fra Bocuse d`Or i Lyon 2017, står godt synlig på Chef's table. Foto: Stein Nervik

Samtidig understreker Davidsen, som er en av Norges mest meritterte kokker med blant annet sølv i Bocuse d`Or i Lyon (uoffiselt kokke-VM), at det er viktig for Speilsalen og restaurantbyen Trondheim, at minimum beholder sine to stjernerestauranter også neste år.

I fjor ble Fagn og Credo byens to første stjernerestauranter. Noe som har gitt Speilsalen drahjelp.

– Vi har veldig mange gjester som kommer til Trondheim en lang-weekend for å gå på restaurant. Ofte starter de med på Fagn torsdag, kommer til oss fredag før de spiser på Credo lørdag. Vi merker at Trondheim har blitt en mathovedstad, og er stolte av å bidra til det.

Vil inspirere andre

Selv om Davidsen gjennom år altså har vært en av Norges aller beste kokker, så er det ikke bare det som har gitt ham overskrifter og oppmerksomhet.

– Mange kjenner meg jo som en som kommer fra gata med en mor som var sprøytenarkoman.

Oppveksten hans i barnevernet ble også nevnt i statsminister Erna Solbergs nyttårstale for noen år siden.

NYTT TALENT: Even Evjen (til venstre) ønsket lærlingplass på Speilsalen av to grunner. – Jeg ville lære av de beste, og så er det et utrolig godt arbeidsmiljø her. Sånn er det ikke på alle restauranter. Her sammen med Christopher Davidsen. Til venstre bookingansvarlig Linn Kiristin Pettersen. Foto: Stein Nervik

– Synes du det har blitt for mye skriverier om oppveksten din?



– Det var en periode jeg kjente på at uansett hva jeg gjorde, så ble det dratt frem at jeg var barnevernsbarn. Nå ser jeg litt annerledes på det. Uten kokkeyrket og det jeg har fått til, så hadde heller ikke min historie kunnet inspirere andre som er i samme situasjon. Så det var hyggelig da Erna Solberg nevnte meg i nyttårstalen.

Før Davidsen returnerer til forberedelsene for kveldens gjester, minner vi ham om svaret han ga en journalist etter han vant sølvmedaljen i Bocuse d`Or i 2017.

– Eg tenke at det hadde vært godt med ei øl, svarte siddisen da han ble spurt hva han tenker nå.

Holder ikke med én øl

Vinner han, mot egne odds, en stjerne blir det en av tidenes raskeste Michelin. I fjor fikk trondheimsrestauranten Fagn stjerne etter kun 15 måneder.

– Holder det med en øl dersom det blir rekordrask stjerne på mandag?



– Jeg forbereder meg aldri på sånt, det får andre ta seg av. Skulle det skje, så kan det være at jeg vil ha fire kasser øl. Da er det nok noen som ordner det for meg.

På vei ut av Britannia møter vi hotelldirektør Mikael Forselius.

– Christopher sier det kanskje vil bli behov for fire kasser øl dersom det blir stjerne på mandag. Fikser du det til ham om det blir aktuelt?



– Det skal vi ordne. Og jeg slenger nok inn noen flasker Krug champagne også. Men vi får se. Det er nok litt for tidlig med stjerne i år.