Tidenes største priskutt kan bli tidenes største prisøkning

I april kuttet lavpriskjedene prisen på 200 varer. 15. juni er det over.

I april annonserte Kiwi tidens største priskutt. De kuttet prisen med 20 prosent på over 200 av de mest populære varene. Lavpriskjedene Rema og Extra fulgte etter, selv om Nettavisen oppdaget at det var flere varer de ikke fulgte etter på.

- Dette er et veldig dyrt kutt for oss. Men det er en helt spesiell situasjon i Norge nå, og mange mennesker har fått dårligere økonomi de siste ukene. Alle har blitt oppfordret til å bidra i dugnaden. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å presse prisene, i tillegg til å sørge for nok varer og normal, trygg drift av butikkene, sa kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen i april.

Priskuttet skulle ifølge Kiwi vare fra 17. april til 15. juni.

- Går prisene tilbake til normalen på mandag, slik at det blir mye dyrere å handle varene da?

- Som annonsert gjelder disse prisene til 15. juni, sier Aakvaag Arvin til Nettavisen denne uken.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, sa i april at priskuttet de gjorde på over 200 varer var viktig under koronakrisen. Foto: Kiwi

Det betyr derfor at vi får tidenes største prisøkning hos Kiwi, om vi skal tolke svaret fra Kiwi dithen at prisene går tilbake til normalen.

- Får se om konkurransen er reell

Rema 1000 og Extra annonserte ikke hvor lenge priskuttet deres skulle vare da de kuttet prisene i april. Vi har derfor spurt dem hva som skjer med prisene på deres varer på mandag.

- Vår prisstrategi er klar; vi skal alltid ha så lave priser som mulig. Av konkurransemessige hensyn kan vi ikke kommentere fremtidig prisnivå, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Heller ikke Coop Norge vil si noe om hva som skjer med prisene deres fra og med mandag av.

- Vi holder kortene tett av konkurransehensyn, men kundene som eier oss kan være trygge på at Extra skal være konkurransedyktige på pris. Vi følger med konkurrentene hver eneste dag for å kunne være minst like billige, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

- En tusenlapp i måneden

Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no, som hver uke sammenligner priser på matvarer for Nettavisen, synes det er leit for forbrukerne om prisene skrus opp igjen.

- Nå har imidlertid Rema og Extra en veldig god anledning til å fortsette med priskuttet, og ikke heve prisene samtidig som Kiwi, sier han.

- Vi får jo se om konkurransen mellom lavpriskjedene er reell, om de vil ha lavere priser enn Kiwi eller om det i hovedsak er Kiwi som presser prisene og de følger på, fortsetter Ystaas.

Han påpeker at mange av de varene som ble omfattet av priskuttet er mange sentrale varer av folks ukentlige handlekurv.

- Handlekurven din kan fort øke med 10-12 prosent. Om prisene blir som normalt igjen, vil det fort bli fordyrende - og kan bety en ekstra tusenlapp i måneden, forklarer han.