Tidenes verste tall for SAS

Katastrofale tall for Skandinavias dominerende flyselskap.

Saken oppdateres.

Som ventet, på grunn av reiserestriksjoner kraftig redusert flytrafikk, er det krisetall SAS framlegger tirsdag morgen, når kvartalstallene er klare.

I en melding oppgir selskapet et netto underskudd på 2,4 milliarder svenske kroner, etter en omsetning på 2,5 milliarder, som tilsvarer en reduksjon i omsetningen på 11,4 milliarder kroner målt mot samme kvartal i 2019.

Helt avhengig av redningspakke

De ni første månedene i regnskapsåret har gitt et underskudd på totalt nær sju milliarder svenske kroner før skatt.

Som tidligere kjent har Sverige og Danmark stilt med lånegarantier på til sammen 11 milliarder svenske kroner.

- Det vil sikre dem trolig om lag et år framover. Jeg tror det er svært usannsynlig at de lar SAS gå konkurs. Men selskapet brenner 600-800 millioner kroner i måneden selv med de fleste flyene på bakken, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Uten redningspakken i sikte ville selskapet ikke hatt mulighet til å greie seg, men selskapet er så viktig for Skandinavia at Sverige og Danmark ser det som hensiktsmessig å redde SAS, mener Elnæs.

Selskapet anslår nå at en full restruktureringsplan vil være på plass innen november.

Sinte kunder

Bak de dystre tallene ligger som kjent en total svikt i flyvninger og passasjertrafikk.

I mai var det 94 prosent færre passasjerer enn i mai 2019. I juni og juli var det henholdsvis 86 og 76 prosent færre. Men svikten skjuler et enormt antall avbestilte reise, og selskapet har fått mye oppmerksomhet for treghet med å refundere beløp de skylder sine kunder.

- Jeg har ingen tror på at jeg får tilbake pengene SAS skylder meg, sier Erling Dokken til Nettavisen.

Han søkte om en tilgodelapp fra SAS allerede i mars, men har ikke hørt noe fra selskapet.

- Vi har nå gjennomført over en million refusjonskrav, sier SAS' pressesjef John Eckhoff, som forsikrer at alle kunder skal få tilbake penger selskapet skylder dem.

Må kutte mange milliarder

Om trafikken kommer tilbake til det normale, vil det imidlertid ikke være nok til å sikre en sunn drift.

Kostnadsninivået for SAS har vært for høyt lenge, påpeker Elnæs, som blant annet ser for seg at det kan komme arbeidsavtaler med større fleksibilitet tilpasset sesongene. En pågående forhandling med flere pilotorganisasjoner har imidlertid så langt ikke resultert i noen enighet mellom partene.

Den foreliggende refinansieringsplanen skisserer at SAS skal redusere kostnadene med minst fire milliarder svenske kroner årlig.