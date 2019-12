Tidligere Avinor-topp venter flyskam i Norge

Svensk flytrafikk har fått en stjernesmell i år som følge av flyskam. Tidligere Avinor-sjef Sverre Quale tror Norge kan være nestemann ut.

- Jeg tror det kommer mer og mer i Norge. Det er ingen tvil om at vi blir påvirket, sier Sverre Quale til Nettavisen.

Quale (63) er tidligere sjef for Avinor, det statlige selskapet som eier Oslo Lufthavn Gardermoen og de fleste andre store flyplasser i Norge, som Bergen Lufthavn Flesland og Trondheim Lufthavn Værnes.

Tirsdag la Quale, som leder for en regjeringsutvalg, frem en rapport om globalisering av luftfarten. Der viser de til at den svenske flytrafikken er blitt kraftig påvirket av flyskam.

Les også: Nye svenske sjokktall for flytrafikken

Kraftige tall



Det siste halve året har svensk innenriksluftfart falt med rundt ti prosent på årsbasis hver eneste måned siden juli. Så kraftige fall i luftfarten ser du ellers stort sett bare ved kriger og slike ekspesjonelle ting.

Nedgangen er såpass merkbar at blant annet Norwegian har måttet kutte ruter i nabolandet.

Les også: Svenske flytall sjokkerer: - Aldri sett noe liknende

Flyskam ble kåret årets ord allerede i fjor i Sverige og svenske Greta Thunberg har vært en stor pådriver for å sette flyutslipp høyt oppe på agenden. I Norge har vi enn så lenge ikke sett det samme, men Quale tror dette bare kan være et spørsmål om tid.

Les også: Til frontalangrep på Stordalen-paret: – Opplagt hyklere

- Jeg har to døtre i slutten av 20-årene som har begynt å tenke mer og mer på dette. De begrenser seg til en Sydenreise i året, men storbyferier og weekend-shoppingturer blir det mindre av. Jeg tror det gjelder mange unge, sier Quale, som var konsernsjef i Avinor fra 2006 til 2010.

Ikke eldre



Han er mindre sikker på om folk på hans egen alder og eldre vil følge etter..

- Vi godt vokste har vaner det er vondt å vende, men de som er yngre og vokser inn i dette, vil ha et annet perspektiv, sier han.

Les også: Disse verdenslederne flyr og forurenser mest

Han viser til at selv om vi ikke har sett noe til de kraftige fallene, som vi har gjort i Sverige, har veksten i luftfart også i Norge avtatt. Det kan være et tegn på at flylysten til nordmenn kanskje ikke er like sterk som før.

- Innenlandstrafikken har stablisert seg , men vi ser at utenrikstrafikken er høyere. Samtidig skyldes det også andre ting, som at flere utlendinger kommer til Norge, sier han.

Kan bli foregangsland



Han mener at endringene i mange folks innstilling til flyving gjør at det haster med å komme med andre løsninger på plass. I rapporten som ble lagt frem tirsdag tar Quale og resten av utvalget blant annet tydelig til orde for å legge best mulig til rette for bruk av ny miljøvennlig teknologi på fly i Norge. Norge har allerede blitt et foregangsland på bruk av elbiler, og Quale tror det er mulig å gjøre noe liknende innen elfly.

- Vi må gjøre mer for å fokusere på klima. De første som går foran og tilbyr maskiner med lavere utslipp og ny teknologi vil få en fordel. Vi ser allerede at mange, spesielt unge, velger å kjøre elbil eller tog. Mer miljøvennlige fly vil utvilsomt være en fordel, sier han.

Les også Svensk flyskam rammer Norwegian - legger ned rute

Positiv minister



Han understreker at han tror elfly har det er stort potensial.

- Det er seriøse leverandører, som Rolls-Royce, som jobber med elfly og det er kontrete planer om å erstatte fly av størrelsen Widerøe flyr med i dag innen 15 til 20 år med elfly. I Norge kan vi påskynde den utviklingen ved å legge blant annet legge til rette ved finansiering, sier Quale.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) synes det er en spennende tanke.

SKEPTISK: Jon Georg Dale. Foto: Halvor Ripegutu

- Vi vet at flyindustrien jobber mye med nye løsnigner og våre lufthavner egner seg for mindre fly med hyppig frekvens. Vi har også vanskeligere værforhold enn andre land. Det kan gjøre Norge til et godt testland. Så får vi se hvilke virkemidler som er best egnet, sier han.

Speptisk til flyskam



Han er imidlertid skeptisk til flyskammen.

- Jeg tror ikke vi berger verdens klima ved å skammes, men ved å gjennomføre store teknologiskifte, det er mulig også i lufta. Vi skal få ned utslippene på transport, vi skal få til ting på både på bil, ferger, skipsfart og fly. Det er det som kommer til å berge oss, ikke om du skammer deg hvis du tar en nødvendig jobbtur eller en sydentur en gang i året, sier Dale.