Tidligere eiendomsmegler og advokat Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmelgerloven

Den tidligere stjernemegleren risikerer flere års fengsel om han blir dømt. Odd Kalsnes avviser at han har gjort noe galt.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Tiltalen topper uansett det som er et helsvart 2019 for den tidligere advokaten og eiendomsmegleren.

I januar opprettholdt nemlig lagmannsretten beslutningen om å ta fra ham retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. I oktober konkluderte Advokatbevillingsnemden at han er uskikket til å være advokat.

Og nå har altså Politiet tatt ut tiltale for flere brudd på eiendomsmeglerloven.

Risikerer seks års fengsel

Konkret mener Politiet at Kalnes har overtrådt forbudet mot å drive handel med fast eiendom, forbudet mot partsrepresentasjon og forbud mot egenhandel i eiendomsmeglerloven, skriver Dagens Næringsliv mandag ettermidag.

Statsadvokat Susie Langsem Bergstrand sier til avisen at Kalsnes risikerer opp til seks års fengsel dersom retten kommer frem til at det er skjerpende omstendigheter.

Hun vil ikke spekulere i om det kan være tilfelle i Kalsnes' sak.

- Det er tatt ut en tiltale. Det sier jo sitt. utover det kan jeg ikke kommentere saken nå, sier Bergstrand til Dagens Næringsliv.

Kalsnes: Forstår svært lite

Kalsnes på sin side skjønner ikke hvorfor han er satt under tiltale, skriver han i en epost til Nettavisen:

- Dette er en sak jeg forstår svært lite av, og jeg finner det uhyre alvorlig at påtalemyndigheten vil ta fra meg borgerlige rettigheter, fordi de hevder at jeg i 2010 skal ha brutt eiendomsmeglerloven som kom i 2010. Jeg vil understreke at jeg ikke har beriket meg på de eiendomshandler påtalemyndigheten mener er ukorrekte. Alt jeg har gjort var tillat i 2009, og nå skal jeg altså få yrkesforbud og miste en borgerlig rettighet på grunn av mangel kunnskap for lovmessige helt nye teknikaliteter.

Saken skal opp i Oslo tingrett i februar og mars neste år. Det er satt av 15 dager til saken.