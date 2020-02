Tidligere realitydeltaker Anthony Bratli frikjent i straffesak

Retten var ikke i tvil om at han ikke skulle dømmes.

I fjor omtalte Nettavisen nyheten om at den tidligere realitydeltakeren Anthony Bratli, kjent fra TV-serien Robinsonekspedisjonen, var siktet av Økokrim anklaget for å ha begått kreditorsvikt.

I januar i år møtte han i Oslo tingrett og ble frikjent.

Kort fortalt er saken at Bratli før jul 2018 ble slått personlig konkurs.

Bakgrunnen var manglende betaling av erstatningskravet til konkursboet etter Obbhult Invest. I konkursboets innberetning kom det frem at Bratli fikk overført nærmere to millioner kroner XX (en kvinne, red. anm.), som kom via hans daværende advokat, NN.

Blank frifinnelse

Men beløpet skal Bratli ha brukt til å nedbetale regninger og kredittgjeld, i stedet for å prioritere gjelden til konkursboet.

Økokrim mente derfor det var begått grovt underslag.

NN var også tiltalt i saken, men også han ble frikjent.

«Ettersom det ikke kan utelukkes at det var inngått avtale mellom XX og Bratli om at Bratli fritt kunne låne av (...) [midlene], finner retten det heller ikke bevist utover enhver rimelig tvil at utbetalingene fra NNs klientkonto var å anse som «rettsstridige forføyninger». Av samme grunn finner retten det heller ikke bevist utover enhver rimelig tvil at Bratli ved å låne av (...) [midlene] oppnådde en «uberettiget vinning», heter det i dommen.

«De objektive vilkårene for domfellelse (...) er etter rettens oppfatning verken oppfylt for tiltalte NN eller for tiltalte Bratli.»

Aktor la ned påstand om fengsel i to år og seks måneder for Bratli, mens det ble påstått fengsel i ett og et halvt år for den tidligere advokaten, men Økokrim ble ikke hørt.

Begge ble også frikjent for den subsidiære anklagen som går på formueforringelse.

Dommen er ikke rettskraftig, og det er ikke klart om Økokrim anker dommen.

Tidligere domfelt

For mange er Bratli kjent som karateinstruktøren fra realityserien Robinsonekspedisjonen som gikk på TV3 i 2008.

Året etter ble han pågrepet av politiet, og i 2016 ble han dømt til tre års fengsel for bedrageri i forbindelse med salg av to svenske hoteller. Sammen med kunstsamler Terje Hvidsten og finansakrobat Christer Tromsdal, lurte trioen eiendomsinvestoren Harald Lauritzsen til å kjøpe eiendommene hvor verdiene var blåst opp.

Bratli ble i tillegg dømt til å betale erstatning på over 20 millioner kroner til eiendomsinvestorens selskap, Obbhult Invest, som senere ble slått konkurs.

Påstanden om straff i den nye saken var en samlestraff med bedragerisaken.