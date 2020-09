Tikk, takk - klokken tikker og går for TikTok

Kampen rundt TikTok og Facebook-sjefens rolle er i ferd med å sette en stopper for kinesiske teknologiselskaper.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

For mange kinesiske teknologiselskaper har tilgangen til det vestlige markedet og USA vært den ultimate belønningen.

TikTok ble en av Covid-19-nedstengningens største suksesshistorier. Appen er den raskest voksende appen i verden, og eies av det kinesiske selskapet ByteDance.

TikTok, som gir brukerne korte, mer eller mindre underholdende videoer, har skapt grunnlag for bekymring i flere land.

Facebook-sjefens frykt

Høsten 2019 holdt Facebook-sjef Mark Zuckerberg en tale om ytringsfrihet ved Georgetown University. I en kort, men konkret, passasje i talen påpekte han at kinesiske teknologiselskaper som TikTok ikke er like forpliktet til ytringsfriheten som Facebook. Videre fortalte han at TikTok er en trussel mot amerikanske verdier og USAs teknologiske hegemoni. Ifølge flere kilder skal Zuckerberg ha meddelt dette synet til en rekke politikere og byråkrater.

Les også: Trump forbyr Tiktok og WeChat om 45 dager

Myndighetene henger seg på

Mot slutten av 2019 uttrykte amerikanske myndigheter bekymring for appen.

Pentagon forbød amerikansk militærpersonell å bruke appen på håndholdte enheter utlevert av det amerikanske forsvaret. I løpet av denne våren har flere amerikanske og indiske tjenestemenn uttrykt bekymring for at TikTok skal dele informasjon de samler inn med kinesiske myndigheter.

TikTok og deres eierselskap avviser dette.

Propaganda-plattform?

Det er også uttrykt bekymringer for at appen kan brukes til å spre propaganda, og at plattformen sensurerer innhold for å berolige kinesiske regjeringsledere og myndigheter.

TikTok har selvfølgelig avvist dette også.

Samtidig er det kjent at moderatorer som jobber for TikTok har en nokså omfattende liste over temaer som skal sensureres. Denne listen omhandler alt fra dyner og utringninger - til hvilke flagg og vimpler som kan vises. Det er vanskelig å vite i hvor stor grad sensur av politiske budskap har oppstått, men det er liten tvil om at det er gjort.

Les også: TikTok går klar av kritisk søkelys i Norge: Ingen har vurdert sikkerheten

Storebror ser deg

I henhold til TikToks personvernregler samler appen inn brukerens posisjonsdata og internettadresse, og den sporer også typen enhet som brukes for å få tilgang til plattformen. TikTok lagrer også «surfing»- og søkehistorikk - samt innholdet i meldinger du utveksler med andre på appen.

For noen uker siden meldte The Wall Street Journal at TikTok frem til november 2019 aktivt hadde unngått et tiltak i personvernet i Googles Android-operativsystem.

Unngåelse av tiltaket ga ByteDance mulighet til å samle inn unik informasjon fra millioner av mobile enheter. Denne dataen ga appen mulighet til spore brukerene - uten å gi dem en mulighet til velge bort overvåkningen.

Innhøsting

Appen samlet inn brukernes MAC-adresser. Denne adressen, som er unik for hver enhet, tildeles til internettklare enheter og forandres ikke. Adressen brukes oftest til reklameformål, men TikToks bruk ble skjult gjennom et krypteringslag i appen. Informasjonen sies å ha blitt delt med ByteDance.

Her kan du lese flere innlegg fra Mahmoud Farahmand.

Bekymringene rundt TikToks innsamling av informasjon er ikke ubegrunnet. Den kinesiske etterretningsloven fra 2017 setter klare krav til kinesiske selskaper og statsborgere om å samarbeide med kommunistpartiet og deres statsinstitusjoner.

Selv om andre sosiale medier skulle samle informasjon om brukerne, er de ikke underlagt en lov som krever av dem å dele informasjon med kinesiske myndigheter.

Påvirker amerikanske universiteter

Den nye sikkerhetsloven som ble innført for Hong Kong (Hong Kong Security Law) 30. juni 2020 er så inngripende at det har gitt ringvirkninger for hvordan amerikanske universiteter velger å gjennomføre undervisningen. En rekke amerikanske universiteter har sett seg nødt til å innføre en rekke begrensninger i forbindelse med debatter og diskusjoner i timene.

Enkelte universiteter kommer også til å henge opp skilt som forklarer at kurset kommer til å inneholde temaer som kan oppleves som politisk sensitive av kinesiske myndigheter. Andre universiteter skal anonymisere oppgaveinnleveringer, legge til rette for anonym deltakelse på digital undervisning - og ikke anonyme debatter online.

Overvåknings-tiltak

Disse tiltakene er basert på tidligere erfaringer med kinesiske myndigheter og deres overvåkning av studenter, debattdeltakere og journalister. Det foreligger flere tilfeller der kinesiske studenter og debattdeltakere som returnerer fra studier eller debatter i USA blir arrestert og fengslet.

Les også: - Last ned TikTok dersom du vil ha din private informasjon i hendene til det kinesiske kommunistpartiet

Det foreligger få bevis som taler i favør for at kinesiske myndigheter har hederlige intensjoner.

Facebook vs TikTok

Zuckerberg har selvfølgelig personlige og økonomiske interesser av å begrense en av sine største konkurrenter.

Likevel er det liten grunn til å tro at kinesiske myndighet ikke vil bruke en app som TikTok til å undertrykke urettmessig - og innhente informasjon om individer, både i og utenfor Kina.

TikTok, og ByteDance, er ikke nødvendigvis et ledd i dette, men det er liten tvil om at appen brukes til å sensurere informasjonsflyt, kartlegge brukere - og i ytterste konsekvens bruke informasjonen til å forfølge dissidenter.