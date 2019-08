Til frontalangrep på Stordalen-paret: – Opplagt hyklere

I dette intervjuet tar den frittalende briten Christopher Snowdon bladet fra munnen og fillerister klimabevegelsen, Stordalen-paret og Greta Thunberg.

ARENDAL (Nettavisen Økonomi) Gunhild Stordalens EAT-foundation la frem en rapport med mål om å halvere kjøttforbruk tidligere i år. Det var stort sett positiv omtale å spore. Med ett unntak: Christopher Snowdon.

Briten lagde heller humorvideoer for å, ifølge ham, «vise hvor klin gærnt» det var kreve at folk skulle holde seg til 7 gram bacon - Stordalen-diettens anbefalte dagsporsjon.

Snowdon er mest kjent for frittalende og tøffe oppgjør med de han mener kjemper for en «nanny state», en stat som blander seg altfor mye inn i folks personlige liv. Hvert år leder han et prosjekt som rangerer land ut fra hvor mye de blander seg inn i innbyggernes liv.

– Norge er en «nanny state»

– Norge er ikke med i rangeringen, hvor ville vi vært?

– Veldig høyt – kanskje på toppen. Dere har en helt ekstrem alkoholavgift og veldig høy tobakksavgift. Det er positivt at det er lovlig med snus, og hvis e-sigaretter blir lovlig, vil det hjelpe. Alle de nordiske landene, foruten Danmark, er høyt på rangeringen, sier Snowdon.

Snowdon ser ut som en vanlig brite, med sitt rødlige hår, men snakker langt penere enn de fleste man møter på en tur til en av de største britiske byene.

– Jeg mener e-sigarettsaken har avslørt mange i folkehelse-lobbyen. De er ikke interessert i folks reelle helse, sier Snowdon. Selv sitter han og tar et tungt drag på sin egen e-sigarett.

KRITISK: Snowdon mener både folhelselobbyen og klimaaktivister er motivert av helt andre motiver er folks helse, og klimaet. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Hva er da deres motivasjon?

– Noen er bare mot kapitalisme. Andre er moralske puritanere, og mener folk ikke burde kose seg. Med e-sigaretter har vi ødelagt planene for folkehelse-lobbyen, som i flere tiår har hatt en drøm om å fjerne nikotin fra samfunnet vårt.

Innimellom raljeringen mot det han kaller «folkehelselobbyen» av organisasjoner med store budsjetter fra staten for å kjempe på vegne av folkehelse, tar han noen dype drag på e-sigaretten han har med seg. Snowdon er eks-røyker.

– Dette er del av et større korstog som vil ha store konsekvenser for langt flere enn røykere. Det er de samme folkene, og de tror at de samme virkemidlene er nødvendig. Derfor skal de skatte det til himmels og introdusere forbud mot det de ikke liker.

Han har ingen tro på at folkehelselobbyen vil gi seg etter sigaretter er mer eller mindre fjernet fra samfunnet. Det neste kan bli advarsler på McDonalds og sukkerbrus.

– Jeg mener det er en mye bedre vei vi kan gå, gjennom skadereduksjon. E-sigaretter har vist det.

– Men e-sigaretter er vel også farlig?

– Vi kan slå fast at e-sigaretter er 95 prosent mindre skadelig enn sigaretter, og i det regnestykket er det en feilmargin. Ingen er helt sikkert her i verden. Hverken det å bruke en stige, eller gå over gaten er helt ufarlig. Men vi sier ikke at de er farlige ting å gjøre.

– Men en feit røyker vil vel koste helsesystemet mye mer, og dermed bør betale avgift?

– Den eneste grunnen til at vi har den problemstillingen er fordi vi er tvunget inn i samme helsesystem.

– Jeg tror det skipet har gått i Norge, Mr. Snowdon.

– Det er mulig, men da offentlig helsesystemer ble innført, var det ingen som la inn en fotnote med «du får gratis helsehjelp så lenge du lever akkurat som vi vil». Det kom mye senere. Det andre problemer er at regnestykket ikke går i retning av folkehelselobbyistene.

Røykere sparer staten penger

Ifølge briten er røykere, overvektige og de som liker å nyte alkohol, plusser i regnskapet for staten.

– Det er få som liker å snakke om det, men en røyker lever ti år kortere. Da blir det naturlig nok langt mindre pensjon og velferdsordninger, forteller han

– Det er veldig tydelig med røyking. Vi har en rekke studier som viser at en røyker vil ta ut langt mindre fra statskassen i løpet av livet. Grunnen er at de lever 10 år kortere, og dermed ikke tar ut i nærheten like mye pensjon og velferdsordninger. Dette gjelder også for overvektige og de som drikker alkohol.

Det hele er under et skalkeskjul for å få folk til å leve som de vil, mener han.

– De er ikke genuint opptatt av folkehelse. De bryr seg ikke om folk som klatrer opp fjell eller driver med ekstremsport. Det er bare en unnskyldning for å blande seg inn i folks liv.

– Folkehelseorganisasjonene er godt organisert, og har store budsjetter – hvorfor kjemper ikke forbrukerne mot?

– Fordi folkehelselobbyen består av heltidsansatte som er profesjonelle. Samtidig blir ikke forbrukerne skikkelig forbanna, fordi det foregår med små steg hele tiden. De har tross alt liv å leve, og har ikke tid til å protestere og demonstrere mot alt mulig.

– Kommer det et stort steg, som en høy skatt på kjøtt, er jeg sikker på at folk kommer seg opp av sofaen og sier nok er nok.

Under konstant angrep

Da Nettavisen i en tidligere artikkel om EAT Foundation siterte Snowdons intervju med den britiske avisen Daily Mirror, kom det raskt en e-post fra en kommunikasjonsrådgiver i EAT.

De likte nemlig ikke bakgrunnen til Snowdon. Han jobber ved Institute of Economic Affairs, en høyreorientert tankesmie. Han er heller ikke redd for å ha møter med industrien som produserer matvarene vi i dag spiser.

– EAT-foundation har forsøkt å angripe deg ved å si at du jobber ved en høyrevridd tankesmie, og har kobling til industriene du ikke vil regulere?

– Det er ikke et argument.

– De forsøker å diskreditere deg.

– Joda, men jeg tar det med godt humør. Hvis folk faktisk hadde et argument mot hva jeg sa, hadde de kommet med det. De sier «du er for et fritt marked, så selvsagt mener du det». Det fører deg ingen vei. Det er litt som om jeg skulle sagt «Stordalen, du er veganer, selvsagt vil du si det». Det er en blindgate, sier han.

– Stordalen-paret gjør det for egen vinning

For briten fremstår det som rikfolk som markedsfører seg som klimaaktivister, mest kjent ved Stordalen-paret i Norge, gjør det for egen vinning.

– Når vi snakker om Stordalen. Hvis vi ikke skal kutte ned på kjøtt, hva skal vi gjøre for å bekjempe klimaendringene?

– Jeg synes ikke bevisene fra EAT Foundation er tilstrekkelig. Uansett hvilken mat vi produserer vil det føre til et miljøavtrykk. Det ekstreme industrialiserte landbruket du må ha for å fôre verden helt uten kjøtt, ville vært enten umulig eller nær sagt umulig.

– Så du vil si at folk bør bare leve i fred og ikke bekymre seg?

Petter og Gunhild Stordalen. Foto: Bjørnar Øvrebø / Pilar Forlag (NTB scanpix)

– Det kommer teknologiske nyvinninger for pragmatikere og folk som ikke bare er moralske posører. Du får ikke stoppet folk fra å spise kjøtt. Et parti som gjør noe slikt vil miste makten. Du kan selvsagt skrive det ned i en lang rapport, men det er ikke relevant av den grunn – for det er helt urealistisk.

– Så det er en unnskyldning for en annen agenda?

– Ja. Stordalen-paret har gjort dette for egen vinning. Og flere på ytre venstre bruker klimasaken for å fjerne kapitalismen.

– Greta Thunberg blir utnyttet

Snowdon har spesielt sett seg lei på at man ikke kan kritisere folk som Thunberg uten å bli satt i skammekroken.

– Greta Thunberg har fått mange til å reagere, er ikke det bra?

– Budskapet hennes er urealistisk. Ingen har heller lov til å kritisere henne. Fordi hun er et barn med asberger eller autisme, og blir brukt som et menneskelig skjold og utnyttet av folk som burde skamme seg, sier Snowdon.

– Hun mener at vi være karbonnøytral innen 2025. Det kommer ikke til å skje. Det er bare galskap, og folk burde bare si det. Du må bare ignorere folk som er så langt fra virkeligheten.

– Er det ikke prisverdig å dra over Atlanteren med en seilbåt?

– Nei. Hva i alle dager sier det? De fleste av oss har ikke milliardærvenner med luksusyachter. Hun redder ikke planeten på noen som helst måte. Den eneste måten du kan slippe unna med en karbonnøytral livsstil er hvis du er ekstremt rik eller har et mektig nettverk.

– Hva med skolestreikerne?

– Hvis jeg gikk på skolen ville jeg vært for. Jeg forstår godt at barna er for denne typen demonstrasjoner. Det er ikke akkurat som om det får konsekvenser for landet. Når studenter streiker, har det ikke akkurat effekt på brutto nasjonalprodukt, sier han og ler høyt.

– Vanligvis prøver du å forstyrre andre når du streiker, ikke stikke kjepper i hjulene for din egen utdanning, sier han og tar et nytt drag fra e-sigaretten.

SEILER: Klimaaktivisten Greta Thunberg (16). Foto: ((AP Photo/Kirsty Wigglesworth))

– Helt opplagt hyklere

Rikfolk som reiser rundt i verden med privatfly har han lite sansen for. Selv om de sier de lever hektiske liv.

– Petter Stordalen har forsvart bruken av privatfly ved å si at de lever så hektiske liv.

– Ja riktig, for de fleste av oss bare sitter i sofaen hele dagen og gjør ingenting.

– Er de hyklere?

– Ja. Stordalen-paret er helt opplagt hyklere. Jeg forstår ikke hvordan noen kan se at de ikke er det. Rikfolk som skal kjempe for klimaet blir ofte det. Leonardo Di Caprio flyr verden rundt for å si til folk at de ikke skal fly verden rundt. Det er noe ekstremt elitistisk over det hele, sier Snowdon og tar et siste drag på e-sigaretten, før han må rekke neste post på programmet.

