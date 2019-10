Til kamp mot statens leie-bonanza: – Vi bruker for mye penger. Det skal det bli slutt på

Kommunalminister Monica Mælands (H) nye verktøy for å holde statlige etater i ørene skal spare skattebetalerne 600 millioner kroner i året.

OSLO (Nettavisen Økonomi) Med brusende glede i øynene hos byråkratene i Statsbygg lanserte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland onsdag et nytt verktøy:

En portal for å få oversikt over alle statens leiekontrakter. Den viser at staten bruker 11 kvm mer kontorplass per ansatt sammenlignet med private, og totalt punger de ut 16,6 milliarder kroner i året på leie av kontorer.

Fort dyrt og stort

– Staten leier dyrt og stort. Det kan vi ikke gjøre. Vi skal leie til en fornuftig pris. Det handler om fornuftig bruk av skattebetalernes penger, og det handler om klimaavtrykk. Staten bør være like god kapitalist som de vi leier hos, sier Mæland til Nettavisen Økonomi.

– Nå blir det nye boller, erklærer ministeren.

Ifølge den nye portalen svir staten av 89.187 kroner per årsverk i kontorlokaler.

Men statsråden drysser også en budsjettlekkasje på toppen av den nye statlige portalen. I statsbudsjettet som legges frem mandag 7. oktober, forteller Mæland at hun forventer 600 millioner kroner i sparte leiekostnader.

LEKKASJE: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) forteller at regjeringen skal spare inn 600 millioner kroner på leiekostnader i staten. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Vi skal redusere pengebruken i leiekostnader med 15 prosent. Det er et konservativt anslag, og tilsier 600 millioner kroner i sparte skattepenger. Det kan brukes på mange fornuftige ting fremfor å betale leie, sier Mæland.

– Hvis man kan spare så mye, har staten sølt bort penger før?

– Vi har brukt altfor mye penger på å leie. Det viser dette verktøyet. Nå har vi kunnskapen vi trenger, og da forventer vi resultater, sier Mæland.

16,6 mrd. i husleie

Grunnen til at staten betaler for mye i leie av kontorlokaler er blant annet at staten har et utall antall avtaler over hele landet. Det kompliserer det, og det er enklere å kreve høyere summer.

– Er ikke 600 millioner kroner i innsparing ønsketenkning?

– Nei, det er et konservativt anslag. Husk at vi bruker 16,6 milliarder kroner på å leie i året. Vi unner folk å tjene penger, men vi skal ikke bruke unødig av skattebetalernes penger.

– Du var også interessert i se hvilke som har størst areal per ansatt – skal du ta synderne nå?

– Ja, det er ikke nødvendig med for mye areal. Det skal være gode lokaler. Men når vi sammenligner kontorlokaler har altså privat sektor 11 kvm per ansatt mindre. Da er det grunnlag for å si at vi må redusere arealbruken, sier Mæland.

NAV bruker én milliard på husleie

Etaten som bruker desidert mest av alle er politiet. De leier kontorlokaler for 1,7 milliarder kroner i året. På andreplass kommer NAV, som har kontorer rundt om i hele landet – i likhet med politiet. De bruker 1,073 milliarder kroner på det.

Departementet som stikker av med mest areal per ansatt er Finansdepartementet, som vanligvis bruker å være de tøffeste med sparekniven. Ifølge det nye verktøyet bruker de 55 kvm per ansatt, noe som er nært dobbelt av gjennomsnittet i staten. Til deres forsvar sitter de omtrent 300 ansatte i departementet i lokaler bygd i 1814, og blir omtalt som det «1ste Departement».

