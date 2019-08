Tilbud til studenter: Drømmebolig for fotballinteresserte

Over 300 studenter flytter inn på Brann stadion permanent - men det blir ingen smugtitting på hjemmekampene.

BERGEN (Nettavisen Økonomi:) Etter en seks dagers lang friperiode, returnerte Brann-spillerne nylig til Brann stadion for å trene. Brann stadion, som har vært hjemmebanen til Brann siden 1919, er i ferd med å bli over 300 studenters hjemmebane også. Fredag står studentene klare til å flytte inn i studentboligene.

- Studentboligene på Brann stadion er et utrolig stilig prosjekt, og resultatet av et godt samarbeid med Brann. Jeg tror det vil være et attraktivt sted å være - spesielt for fotballinteresserte studenter, sier studentleder Anette Arneberg i studentorganet Velferdstinget Vest.

Mens Brann har vært på leting etter en slik mulighet siden den nye hovedtribunen stod klar i 2007, er studentsamskipnaden Sammen alltid på jakt etter tilgjengelig areal å bygge ut studentboliger på. Etter 17 måneders intens byggevirksomhet, har resultatet blitt 288 nye hybler og en ombygging av den sørlige tribunen på Brann stadion.

Integrert i Brann stadion, som har kapasitet på rundt 17.000 tilskuere, er 288 hybler og leiligheter for studenter. De nye beboerne flytter inn 2. august. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Får ikke se kampene gratis



Fordelt på tre plan har 238 hybler og 50 leiligheter med eget kjøkken og bad blitt bygget inn på stadion. Hyblene er på mellom 16 og 18 kvadratmeter, mens leilighetene varierer mellom 23 og 39 kvadratmeter. Studentene med vindu vendt mot stadion, har utsikt til hele banen og tribunene som omfavner gressmatten.

- Hvis man er fotballinteressert, er disse boligene helt perfekte. I tillegg ligger stadion nær både Høgskulen på Vestlandet og Bybanen. De studentene jeg har vært i kontakt med om å leie, har vært veldig spente før innflytting fredag, sier samskipnadens prosjektleder Erik Tande.

Høy puls og en endeløs timeplan til tross, studentsamskipnadens prosjektleder Erik Tande gleder seg til å ta imot studentene på Brann stadion. Foto: Magnus Ekeli Mullis

En lei beskjed til enkelte Brann-supportere, er at ikke hvem som helst kan leie seg inn på stadion. Leietakerne må være studenter ved en institusjon tilknyttet Sammen. Å leie en hybel på Brann stadion koster 5125 kroner inkludert strøm. En leilighet koster 7825 kroner med strøm. Med på kjøpet kommer sporadisk applaus, allsang, piping og jubel i 90 minutter annenhver helg mellom mars og november.

Studenter som har leid seg inn på Brann stadion i håp om å få fri utsikt til Branns 15 hjemmekamper gjennom sesongen, må imidlertid bli skuffet.

- Under hjemmekampene kommer en perforert duk til å dekke foran vinduene til studentene. Det er for å dempe publikums inntrykk av at det er en boligblokk på stadion, og er en avtale vi har hatt med klubben fra før vi startet på prosjektet, sier prosjektleder Tande.

Bjarte Veland, prosjektleder for Constructa Entreprenør, sier det har vært vanskelig å bygge boligblokker på 17 måneder samtidig som det spilles eliteserie i fotball. - Det har vært et ekstremt krevende tidsløp, og prosessen har vært mer intens enn normalt, sier prosjektlederen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Branns ferske og aller nærmeste naboer vil imidlertid få tilbud om billetter til redusert pris. I tillegg vil førstkommende hjemmekamp mot Tromsø være gratis for beboerne.

Over 2000 i kø for studentbolig

Med studiestart rett rundt hjørnet, skal en ikke se bort ifra at de siste hyblene som står ledig på Brann stadion blir revet vekk i en fei. Studentorganisasjonene i Bergen har lenge ytret at det bygges altfor få studentboliger i byen, og per i dag står 2075 studenter i kø for studentbolig.

- Studentboliger nær sentrum er generelt de fleste opptatte av og ønsker. I Bergen er det aller meste sentrumsnært, og da er det viktig for oss at studentboligene som bygges også er det, sier studentleder Arneberg.

Studentleder Anette Arneberg i Velferdstinget Vest tror de nye studentboligene vil være svært attraktive for fotballinteresserte studenter. Foto: Magnus Ekeli Mullis

I dag har 13,49 prosent av Bergens studenter anledning til å bo i en studentbolig som eies av samskipnaden. I snitt er den nasjonale dekningsgraden 14,52 prosent. Studentene i Bergen har som mål at prosentandelen i byen øker til 30 prosent på sikt.

- Per i dag er vi langt unna det målet. I Bergen er tomtene en utfordring, og skal man finne ordentlig store tomter å bygge på, må man ut av sentrum, sier studentleder Arneberg.

På det private markedet er leieprisen på en 1-roms i Bergen i snitt 8.571 kroner ifølge tall fra Utleiemegleren. En 2-roms ligger i snitt på 10.891 kroner.

- Boligmarkedet for studenter i Bergen er bedre enn i Oslo, og man trenger ikke bruke hele studiestøtten for å betale leien. Men studenter generelt sliter med dårlig råd, og mange har problemer med å få det til å gå rundt, sier Arneberg.

