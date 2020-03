Tilliten til Erna Solberg var elendig, men etter de tøffe tiltakene mot korona er den på vei opp

Både frykten for korona og tilliten til myndigheten øker.

I samarbeid med Infact har Amedia og Nettavisen en daglig måling av nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering.

Hver eneste dag er 2.600 personer stilt seks spørsmål - tre om hvilke bekymringer de har for helse og økonomi, og hvor stor tillit de har til myndighetenes håndtering av krisen.

Tallenes tale er klar:

Folk flest er relativt lite bekymret for egen helse.

De er derimot svært bekymret for sin eldre slektninger.

Bekymringen for egen økonomi har økt de siste dagene.

På den positive siden er tilliten til helsemyndighetene høyt.

Og tilliten til statsminister Erna Solberg har økt kraftig.

Dagens tall viser at andelen som har svært liten tillit til Erna Solberg er halvert på noen få dager, til 8,9 prosent i dag. Fortsatt har hver femte innbygger liten eller svært liten tillit til statsministerens ledelse, men til gjengjeld har godt over halvparten stor tillit eller svært stor tillit.

Liten bekymring over egen helse

Nordmenns minste bekymring er egen helse. Faktisk er godt over halvparten helt eller ganske ubekymret over koronaviruset på egne vegne, viser meningsmålingen som Infact har laget for Nettavisen og Amedia.

BEKYMRET: Kvinner er klart mer bekymret enn menn. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

Som tabellen viser, er det bare 6,5 prosent av befolkningen som er bekymret for sin egen helse. Kvinner er mer bekymret enn menn, men generelt er over halvparten helt eller ganske ubekymret.

BEKYMRET: Både kvinner og menn er sterkt bekymret for helsen til eldre slektninger. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

ELDRE MINST BEKYMRET: De som har flest i risikogruppen er minst bekymret på egne vegne. De unge er derimot svært bekymret for sine eldre slektninger. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

Derimot er det stor bekymring for helsen til eldre slektninger. Hver tredje nordmann uttrykker sterk bekymring, og den øker desto yngre respondentene er. Blant aldersgruppen under 30 år er hele 43,0 prosent svært bekymret på vegne av sine eldre slektninger.

Interessant nok tar de eldre det mer med ro. Bare 18,4 prosent av dem over 65 år har samme bekymring.

På den annen side er nesten hver fjerde nordmann bekymret eller svært bekymret over sin egen økonomi som følge av koronaepidemien. Kvinner er marginalt mer bekymret enn menn, og på den optimistiske siden er godt over halvparten av begge kjønn relativt ubekymret over egen økonomi, viser undersøkelsen.