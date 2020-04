Tilsynet for høy koronamoral slår hardt ned på planene om en utepils i vårsola

Fordømmelsen er nærmest total etter at politisk rådgiver Peder W. Engseth inviterte noen bekjente på en helt lovlig utepils på Nesodden.

Politisk rådgiver og pressesjef Peder W. Engseth la seg helt flat etter voldsomme reaksjoner på at han inviterte noen venner på en utepils - helt lovlig, vel å merke. Og ikke i strid med noen lover.

La oss gi ordet til Dagsavisens lederskribent: «Erna Solbergs løpegutt, Peder Egseth, inviterte med seg åtte politiske venner på utepils på Nesodden. På hvilken planet har statsministerens nære medarbeider vært den siste måneden? Noen er åpenbart likere enn andre».

Sist avisen var i vinden under koronakrisen var da Dagsavisens politiske redaktør rykket ut mot de jævla joggerne som løp i veien for folk som spaserte langs Akerselva ved Grünerløkka, eller Løkka, som det heter på hipsterspråk.

Saken er først og fremst vittig, men løfter også en prinsipiell problemstilling - nemlig om vi blint må adlyde alle politiske beslutninger i disse koronatider

Skribent Martin Årseth i Klassekampen tar det med større ro, når han betrakter rådgiverens ønske om å utnytte at nabofylket Viken bare ligger en kort ferjetur fra Oslo - og der er alkoholservering fullt lovlig. Slik det også er blant annet på Sjøflyhavna på Fornebu, et langt halvliterkast fra det som tidligere var Oslos hovedflyplass.

- For slik er mennesket, naud lærer naken kvinne å spinne, og når sola kjem fram, vil folk ut og drikke øl i sola, skriver han, men lander på å anbefale den politiske rådgiveren som er ute etter øl å ta med seg drikkevarene i en pose og gå ut i parken - også kalt Posen Pub.

ØL-TØRST: Statsminister Erna Solbergs politiske rådgiver Peder Weidemann Egseth. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Egseth har pappaperm og forklarer selv at han både hadde sjekket med restauranten at det var god plass, og at ferjeturen kunne foregå forsvarlig. Hans store tabbe var å invitere en journalist i Aftenposten med på følget av statssekretærer, journalister og PR-folk.

«Takken» var opplag i avisen, med tittelen Erna Solbergs rådgiver inviterte statssekretærer til utepils på Nesodden for å omgå Oslos skjenkestopp.

- Jeg skulle problematisert saken bedre, svarte den arme øltørste pappaperm-rådgiveren i en SMS til avisen. Og der røk den utepilsen.

Nå vil for øvrig Høyre oppheve forbudet mot alkoholservering i Oslo.

Saken er først og fremst vittig, men løfter også en prinsipiell problemstilling - nemlig om vi blint må adlyde alle politiske beslutninger i disse koronatider. Alkoholstansen i Oslo ble innført fordi noen få utesteder ga blaffen i smittereglene på kveldstid - ikke fordi det er påvist ekstra smitte ved at man sitter i forsvarlig avstand og drikker øl.

I Oslo er det fullt lovlig å gå på kafé. Det er til og med lov å sitte i grupper av statssekretærer og rådgivere ved bord (med tilstrekkelig avstand) og drikke kaffe.

Og i Oslos nabokommuner praktiseres det som er normalt ellers i landet; man følger smittevernreglene men har ingen forbud mot alkoholservering. Det er lov å stimle sammen ute på Grünerløkka og sitte i parkene. Og det er altså fullt lov å ta ferja til Nesodden eller bussen til Fornebu for å ta en utepils i vårsola.

Rådgiveren i pappaperm sitter selvsagt lagelig til for hugg siden han har vært fungerende pressesjef og har som yrke og funksjon å tenke på regjeringens offentlige omdømme. I tider hvor knallharde regler presses ned over befolkningen er det enkel logikk at politikerne ikke kan gå i bresjen for å utfordre regler.

Men det er ingen fribillett for å ubegrunnet moralisme. Hensikten med smittevernregler er ikke å plage hverandre, men å unngå smitte. Og lojaliteten til reglene kan ikke dras så langt at vi slår ring om ubegrunnede regler ut fra idéen om at siden jeg har fått min bevegelsesfrihet begrenset, så skal ingen andre ha det bedre.

I det minste bør vi ha en slack for at vi stort sett kun er mennesker som gjør så godt vi kan, og som feiler litt innimellom.

Sånn sett minner fordømmelsene litt om teksten til Inger Lise Rypdals norske versjon av Harper Valley PTA, Fru Johnsen:

Vår kjære pastor og herr lensmann, De som står i spissen for moralen vår,

det var vel altervin på flaskene som dere bar inn bakveien i går?

Er det fra denne samling hyklere jeg hører at jeg ikke strekker til,

fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til !

Men det er vanskelig å bli moralsk opprørt over litt oppfinnsomhet som innebærer at man lojalt følger smittevernreglene i kommunen man oppsøker. Kommunelegene i Bærum og Nesodden har åpenbart vurdert smittefaren ved utepils som lavere enn kommunelegen i Oslo.

Kanskje det er smittsomt?

