Tiltaket i Paris inspirerer byrådene: - Det må bli vanskeligere å kjøre bil

En sykkelrevolusjon i en av verdens største byer inspirerer

I Paris har myndighetene nettopp vedtatt at halvparten av storbyens parkeringsplasser skal bort. Som i Oslo har sykkelfelt og -veier blitt bygget i en fart, og under koronakrisen har utviklingen skutt fart - antallet syklister har økt med 67 prosent, skriver NRK.

Orføreren, Anne Hidalgo, har satset tungt på å erstatte mye av den tette biltrafikken i Paris med sykler, og ble gjenvalgt i høst. Sykkelsatsingen har gitt henne mange tilhengere, men også mye motstand. Hun har for eksempel fått høre at hun erklærer «full krig mot bilistene». Lyder det kjent?

Det skjedde da en bit av bilveien langs elva Seinen ble erstattet av sykkelvei, og striden ble neppe roet ned for alltid av en erklæring om at Paris skulle bli «verdens sykkelhovedstad». Hun vil at alle gater i Paris skal tilrettelegges for sykling, skriver NRK.

To som lot seg begeistre av det ferske vedtaket i den verdensberømte hovedstaden er ikke uventet MDGs byråder Hanna Marcussen og Lan Marie Berg. Begge har postet nyheten på sine Facebook-sider:

HYLLER PARIS: Berg og Marcussen heier på tiltaket i Paris, der ordføreren har vedtatt at halvparten parkeringsplassene skal bort. Foto: skjermdump

Vedtaket fra ordføreren i Paris får Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, til å vende tommelen opp:

- Disse utfordringene opplever folk i byer over hele verden. Derfor er det inspirerende å se til Paris og planene de har for å gjøre byen sin grønnere og bedre for alle.

Hun er heller ikke i tvil om at utslippsmål og sykkelprioritering må bety færre parkeringsplasser:

- Oslo skal bli verdens første utslippfrie storby, og vi har et mål om at biltrafikken skal reduseres med en tredel innen 2030. For å nå de målene må vi sørge for at det er trygt, effektivt og enkelt for folk å velge sykkel eller kollektivtransport, men det betyr også at det må bli vanskeligere å kjøre bil.

TAR RADIKALT GREP: Paris' ordfører Anne Hidalgo har besluttet å fjerne halvparten av byens parkeringsplasser. Da en stor del av den sentrale gaten Rue de Rivoli ble satt av til sykling, ble hun beskyldt for å gå til krig mot bilistene. Bildet er ved en av inngangene til det verdensberømte museet Louvre. Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Fra 2015 og fram til i dag har det blitt fjernet omtrent 4300 parkeringsplasser i Oslo. Omtrent 3000 av parkeringsplassene har blitt omgjort til sykkelvei.

Paris' utfordringer med forurensning og bilkøer er av andre dimensjoner enn i Oslo, men ifølge byråden er prinsippet det samme:

- Alt for lenge har byene våre blitt bygd på bilens premisser, og bilene tar opp for mye plass i byen på bekostning av de aller fleste. Nå må vi ta tilbake noe av plassen, slik at det blir trygt å sykle i byen, bedre å være fotgjenger og at bussen ikke stamper i kø. Det er noe av grunnen til at jeg mener at det er riktig å fjerne parkeringsplasser for å heller bygge sykkelveier eller etablere trivelige bilfrie gater, sier Berg.

En manglende sykkelsatsing i Oslo tidligere skyldes manglende politisk vilje, mener Berg.

- Den tiden er heldigvis forbi. Vi har ingen planer om å skru ned tempoet i sykkelsatsingen. Tvert imot.

