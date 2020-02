Tina-Marie skulle ha ny skallbukse - ble satt ut av dette tilbudet

Tina-Marie Andresen skulle ha ny skallbukse, og sperret opp øynene da hun så tilbudet til XXL.

Lørdag tok hun turen til XXL i Ski, men tilbudet om en skallbukse som var gått ned kun 13 kroner i pris var ikke akkurat noe å juble for.

- Det var bare komisk og tragisk rett og slett. Men plakaten kan lure folk, fordi man ser den store prisen for hva varen koster nå, og glemmer å se på førprisen i liten skrift nede i hjørnet, sier hun til Nettavisen.

- Butikken reklamerer for masse salg, og det var jo noen gode tilbud, men akkurat det der kunne de kanskje spart seg for, fortsetter hun.

Andresen viser til at butikken skriver «helt nødvendig lagertømming» på tilbudsplakaten for skallbuksen, men det synes hun blir helt feil.

- Det gjenspeiler ikke det folk forventer når de sier lagertømming. Man kan bli lurt om man ikke er bevisst på før- og nå-prisen.

XXL legger seg helt flat etter at Nettavisen tok kontakt, og justerer ned prisen med 500 kroner. Les kommentaren nederst i saken.

Les også: XXL med ny strategi: Kaster ut leverandører

Ler av tilbudet

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, har også omtalt tilbudet på sin Facebook-side.

- Det viser hvor desperate de er til å få tømt lageret sitt. Det første folk ser på tilbudsplakaten er lagerprisen, og folk ser de store skriftene, sier han til Nettavisen.

- Ikke alle ser på førprisen, de ser den store prisen som er avrundet, og tenker det kanskje kostet mye mer før, forklarer han.

Les også: Salgskollaps for XXL: Lanserer gigantsalg - aksjen kollapser



Under bildet han postet av tilbudsplakaten har mange kommentert at de synes tilbudet er latterlig.

- Dette må være forsøk på humor fra dem, skriver en.

- Måtte le når jeg så dette «tilbudet», skriver en annen.

En tredje skriver derimot «13 kroner her og 13 kroner der» ironisk.

- Er ikke nødvendigvis et godt kjøp

Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt.no, ønsker ikke å kommentere akkurat dette tilbudet hos XXL, men generelt sett kan han si at mange er for dårlige til å sjekke prisstatistikken.

- Det mange gjør feil er at de ser på prosentsatsen helt blindt. De tenker at desto høyere prosent, desto bedre tilbud, men det er ikke nødvendigvis sant om man sjekker prisstatistikken nøye, sier han til Nettavisen.

Les også: NHH-ekspert fikk hakeslepp av G-Sport-konkurs, men tror blodbadet er i gang

Det kan hende du har mer å spare på å kjøpe produktet andre steder, som kanskje også har hatt lavere pris gjennom hele året.

- Det krever mer av forbrukerne å følge nøye med, fordi man bli bombardert med forskjellige rabatter og kampanjer. Når butikker bruker ulike ord for salg, som kanskje er noe misvisende, blir det vanskelig for forbrukeren. Samtidig gjør Internett det mulig å sjekke prisene andre steder, men faren er at folk ikke gjør det nok, sier han.

Han påpeker imidlertid at det skal noe til at du går glipp av et godt tilbud, fordi vi har så mange dager og perioder gjennom året hvor butikkene kjører kampanjer.

Justerer ned prisen

Når Nettavisen kontakter XXL, reagerer de også på sitt eget tilbud.

- Oi! Dette var definitivt ikke et veldig imponerende tilbud. Her har det rett og slett vært en priskrig på nett, som har gjort at førprisen, som nå er på 1513 kr, er langt lavere enn den var da vi gjorde klar produkter til kampanjen, forklarer Marte Ramuz Eriksen, fungerende pressekontakt for XXL.

- For å bøte på det dårlige tilbudet, justerer vi prisen ned fra 1500 til 1000 kroner, sier hun.

Les også Christiania Belysning legger ned halvparten av butikkene

Les også Kappahl legger ned butikken på Karl Johan

Les også Komplett.no legger ned i Oslo sentrum