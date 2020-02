Tine-sjefen tapte en million om dagen i 2019

Folk drikker mindre melk, og det rammer meieriene og norske arbeidsplasser hardt.

Ved fremleggingen av tertiær- og årsresultatet torsdag morgen fortalte Tines konsernsjef Gunnar Hovland at konsernet har tapt en million kroner om dagen.

- Det er ikke noe mål å fortsette med det. Vi har en strategi nå for å sikre konkurransekraft i verdikjeden. Vi må se på om vi har den rette strukturen på forsyning av melk i Norge, og så ser vi på andre kostnader, som hovedkontoret og andre muligheter for hva vi kan gjøre i løpet av året, sier Hovland i et intervju med Nettavisen.

Driftsmarginen er ned fra 6,7 til 5,0 prosent - det blir mye penger for et selskap med en omsetning på over 23 milliarder kroner. Bakteppet er først og fremst at folk drikker mindre og minre søtmelk. Tine forsøker å kompensere med økt salg av spesialprodukter og nye yoghurtvarianter, men dette er langt fra nok til å kompensere.

400 jobber forsvinner

Klokken 8.30 torsdag ble 149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg informert på allmøter om at jobbene deres kan stå i fare. De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene.

Det kan bety at ett eller flere av meieriene legges ned, men det kan også bety at Tine kommer fram til at de vil investere i anleggene.

Skal spare én milliard

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021. Årsaken er blant annet at melkeforbruket blant nordmenn har falt kraftig i mange år.

De siste 40 årene har melkeforbruket falt med over nesten 100 liter per nordmann. Bare i løpet av de siste ti årene har det årlige forbruket falt med 17 liter.

RASER: Melkeforbruket i Norge har falt fra 112 liter per innbygger i 2000 til 81 liter i 2019, viser tall fra Tine. Foto: Morten Solli

Ostekutt

Også osteproduksjonen rammes. På grunn av nye WTO-regler, er eksportstøtten til ost fjernet fra juli 2020. Jarlsberg til eksport til det europeiske markedet skal nå produseres i Irland, mens det amerikanske markedet forsynes av produksjonsanlegg i Ohio, forteller Hovland.

- Dette rammer to-tre ysterier direkte. Det er en pågående diskusjon hvilke anlegg som skal rammes, og vi vet ikke ennå hvor mange arbeidsplasser dette gjelder, sier Hovland som forsikrer at Jarlsberg til kunder i Norge fortsatt skal lages av norsk melk.

Tine har allerede kuttet 170 av de 400 årsverkene som skal spares inn. Hovland understreker at endringer ved de tre meieriene de nå utreder, ikke nødvendigvis betyr at alle de ansatte her vil miste jobben.

– Ansatte kan få muligheter ved andre meierier, og det kan også være at deler av driften ved meieriene kan videreføres, sier Hovland til NTB.

Forrige store nedleggingsrunde var i 2011, da meieriene i Sarpsborg, Sør-Odal i Innlandet, Fosheim i Valdres og Høgset i Møre og Romsdal ble lagt ned og 130 ansatte mistet jobben.