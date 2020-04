Tips til deg som er pemittert

Over 400.000 nordmenn er permittert. Hva må du gjøre, og hvilke grep kan du ta for å komme deg gjennom dette økonomisk?

Korona-viruset har ført til mange konsekvenser for mange. Usikkerhet. Bekymringer. Permitteringer. Reduserte inntekter.

Over 400.000 nordmenn er nå permittert. Det kjennes på fortvilelse og usikkerhet rundt hvordan økonomien skal gå opp. Nå har mange gått gjennom de første 20 dagene med full lønn. Hverdagen med redusert inntekt starter.

Her er en liten huskeliste på hva som er viktig å tenke på i riktig rekkefølge, og noen tips til hvordan komme seg gjennom denne perioden på en god måte.

* Hva gjør du helt konkret når permitteringsvarselet kommer?

Det aller første som er viktig å gjøre er å melde fra til NAV og søke om dagpenger. Det har nemlig ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at dersom du venter med å søke, så kan du gå glipp av flere dager med dagpenger. Når du har meldt ifra til NAV må du gå inn og tilpasse den nye inntekten din på skattekortet. Dette gjør du enkelt her. Mange kan oppleve at dette endres automatisk, men dersom det ikke plukkes opp, kan det være du ender opp med å ha altfor høyt skattetrekk. Og du vil da få mindre utbetalt.

* Grepene du kan gjøre for å få ned de månedlige utgiftene

Det at inntekten reduseres en periode er ikke til å komme unna, derfor blir det nå viktig å ta grep om det som kan kontrolleres; utgiftene. For de som har høye boliglån vil det at rentene er satt ned hjelpe noe. Dersom du leier bolig og ikke har boliglån, kan det være smart å ta kontakt med utleier og være åpen om situasjonen din. Det er mange som har forståelse og ønske om å bidra. Det å redusere husleien i en periode kan være mer lønnsomt for utleier dersom de vet du er en langsiktig leietager, og de ser at situasjonen er midlertidig. Det å be om full utsettelse vil forskyve problemet.

Syv tips til hvordan komme seg gjennom krisen

* Avdragsutsettelse eller betalingsutsettelse?

De fleste bankene tilbyr nå avdragsfrihet til kunder som har boliglån og er blitt permittert, eller av andre årsaker fått redusert inntekt nå. Det vil være en periode du ikke betaler ned på beløpet du har lånt, men kun betaler renter og månedlig gebyr. I en periode på noen måneder vil ikke dette ha så mye si i det lange løp, men det kan gi trygghet ved å redde situasjonen i dag. Det er ofte mange tusen kroner vi betaler i avdrag hver måned, og dette kan lette utgiftsposten betydelig for de fleste. Ta kontakt med banken din via chat i mobilbanken eller nettbanken.

Studielån betaler mange store beløp på hver måned. Du får enkelt utsettelse av hele lånet en periode på inntil 36 måneder. Det kan du søke om her.

Boliglån og studielån har lave renter. Utsett heller disse en periode fremfor å unnlate å betale andre regninger som du kan få dyre purregebyr og forsinkelsesrenter på, eller ta opp forbrukslån og kredittkort med høye renter.

* Forbrukslån og ubetalte regninger?

Har du kredittkort eller forbrukslån, eller andre regninger du ikke klarer å betale? Ring og snakk med dem du skylder penger. Prøv å samle forbrukslån og kreditter ett sted, og forhandle frem en tilbakebetalingsplan som er gjennomførbar. Nå er det enda mer forståelse i samfunnet og vilje til å bidra til at alle kommer seg gjennom vanskelige situasjoner. Så ikke nøl med å ringe å be om hjelp.

* Hvil spareavtalene

Har du spareavtaler så er kanskje det greit å la dem hvile en periode. Disse avslutter og starter du enkelt i mobilbanken eller nettbanken din.

* Start gode vaner

Med mye tid hjemme og anbefaling om å være minst mulig blant mange mennesker kan det være et ekstra godt tidspunkt å endelig komme i gang med ukeshandling av mat. Med en handleliste og klar plan vil du spare mye penger og kunne unngå smittefare.

* Rydd opp

De fleste av oss har flere strømmetjenester og abonnement som ikke brukes så mye, eller som ikke brukes i det hele tatt. En liten avsjekk her kan spare penger som kan brukes til å betale andre regninger. Har du kjøpt periodebilletter kan disse søkes refundert. Barnehage og SFO skal heller ikke betales i perioden det har vært stengt. Kanskje du kan vurdere å stoppe SFO frem til sommeren? Har du mulighet til å få ned prisen på strøm og forsikringer? Har du riktig rente på lånet?

* Unngå nettshopping

Når vi blir sittende hjemme er det lett å surfe rundt på nettet. Vi leser nyheter, og mellom nyhetene er det fristende reklamer. Prøv å finne noe du interesserer deg for som kan oppta tiden din, så det blir lettere å unngå å klikke inn på disse.