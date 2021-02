Tiril Sjåstad Christiansen og forloveden går til retten etter boligkjøp

Farmen-kjendisen krever prisavslag og erstatning etter boligkjøp

«Farmen kjendis»-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) og samboer Stian Lauritzen (33) kjøpte i fjor hus i Grimstad, Lauritzens hjemby.

– Som alle andre ting i mitt og Stians liv, så var dette veldig spontant. Jeg tror kanskje vi er de mest spontane menneskene jeg vet om. Men vi kastet oss rundt og dro på visning, og huset er helt fantastisk koselig, sa Christiansen til Nettavisen i fjor.

Alt har imildertid ikke gått etter planen, for nå går paret til sak mot tidligere huseier, samt tre forsikringsselskaper, ifølge VG.

Ingen ønsker imidlertid å si hva Christiansen og Lauritzen mener er galt med huskjøpet.

Christiansen og Lauritzen har ikke kommentert saken overfor VG, men skadeoppgjørsselskapet Claims Link, bekrefter at saken gjelder prisavslag og erstatning etter boligkjøp.

Ifjor fortalte imdlertid Christiansen at hun og forloveden lenge har tenkt på å flytte et nytt sted og prøve noe annet. Til Nettavisen sa Farmen-programlederen at det at huset de har kjøpt er et oppussingsobjekt er ekstra gøy.

– Vi har ikke helt klart å slå oss til ro i Oslo, og huset vi kjøpte der var jo et nybygg - noe jeg tror bidro til den følelsen. Vi elsker jo å pusse opp, så det blir bra, fastslår hun.

