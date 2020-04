Tjener millioner på at tiden går: – Vi har mye spennende på gang

Han har fortsatt klokkertro på tidssoner og kalendere. Men fremover vil Time and date-gründeren vokse på et helt annet område.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Har du noen gang googlet «dato», «tidssone» eller «kalender»? Helt sikkert. En av de første treffene som dukker opp i søket er nettsiden som norske Steffen Thorsen utviklet for 23 år siden. Bare i 2019 dro timeanddate.com inn svimlende 45,5 millioner kroner i inntekter.

Time and Date er verdens største nettsted for tid og tidssoner, og mannen bak nettstedet har kontorer på Forus utenfor Stavanger - sammen med 18 ansatte. I ukedagene har Time and Date rundt 6 millioner sidevisninger hver dag, og litt mindre i helgene.

Thorsen kjøpte domenet til timeanddate.com for 100 dollar etter at han sluttet på NTNU i 1997. Han ville rett og slett bare lage en nettside som viste brukerne hva klokken viste på ulike steder i verden. Første dag hadde nettsiden 24 brukere. Siden har brukerne i økende grad strømmet til nettstedet, og det samme har omsetningen

– Fjoråret var veldig bra, med god vekst innen både trafikk og inntekter, konstaterer Thorsen til Nettavisen Økonomi.

Ifølge årsrapporten leverte Time and Date et driftsresultat på 23 millioner kroner og et resultat før skatt på 24,5 millioner kroner i 2019. Det er 5 millioner høyere enn i 2018. Thorsen, som eier alle aksjene i selskapet, tok et utbytte på 3 millioner kroner.

KLIKKMASKIN: I USA er Time and Date blant de største på trafikk fra Google. Det hele startet som et studieprosjekt i 1995, da Steffen Thorsen gikk på NTNU. Foto: Forus

Satser på astronomi

– De beste dagene er når det er sol- og måneformørkelse. Da lager vi livesender som ofte får mye trafikk og inntekter, sier Thorsen, som mer eller mindre har gitt opp håpet om å dra til Oman for å filme en solformørkelse i juni.

Folk er nemlig ikke bare opptatt av tid og datoer, et område Thorsen anser som vanskelig å vokse videre på kommersielt. Derfor har Time and Date de siste årene satset mer og mer på stjerner, verdensrommet, månen og solen. Tjenestene knyttet til astronomiske avstander, størrelser og grafikk blir mer og mer populære.

Spesielt når det er sol- og måneformørkelser er det mange som søker seg til Time and Date.

– Astronomi-delen av virksomheten har blitt en større og større del av det vi gjør, og vi jobber med flere visuelle løsninger på dette området. Vi ser at det er stor etterspørsel, samtidig som det er noe vi vokser på, sier Thorsen, og fortsetter:

– Vi kommer med spennende ting knyttet til avanserte astronomitjenester. For å si det litt generelt, er det noe som gjør det lettere å finne ut når solen går opp og ned, som er mer nøyaktig enn tidligere.

TIDSRIKTIG GJENG: Time and Date har utviklet seg fra å være kun gründer Steffen Thorsen, til å være 19 ansatte fra til sammen ti forskjellige land. Foto: Time and Date

2020-tallene så ut til å styre i rakettfart mot ny årsrekord i trafikk og inntekter - men det var før koronaviruset slo inn på annonsemarkedet og reisevirksomheten. Folk har en tendens til å oppsøke Time and Date for å sjekke tidssoner, men når de slutter å reise, går trafikken ned. Så langt i år ser Thorsen et fall på 85 prosent på annonser fra reiseselskaper.

– Mange bruker oss også i jobbsammenheng, og når færre er på jobb, blir det mindre trafikk. En fordel for oss har vært at dollaren har vært sterkere mot kronen, ettersom de fleste inntektene våre er i dollar. Vi klarer oss greit, sier Thorsen.

Ingen påskeeffekt

– Påsken må jo være en meget god tid for Time and Date, siden påsken faller på ulike datoer for hvert år?

– Nei, påsken er ikke så viktig for oss som en kunne tro. Det handler om at påskeferien er mindre «hellig» i andre land enn Norge i den forstand at det er mindre ferie. Dermed merker vi ikke særlig til påsketrafikken, sier Thorsen.

HISTORISK: Den totale solformørkelsen kalt «The Great American Eclipse» ble en merkedag for Time and Date, som sendte hendelsen direkte. Også USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump fikk med seg formørkelsen. Foto: Nicholas Kamm (AFP)

I takt med flere og mer differensierte tjenester, har også Time and Date utviklet seg til en overskudds- og utbyttemaskin. De siste tre årene har bedriften et resultat før skatt på til sammen rundt 60 millioner kroner.

Thorsen, som i 2018 stod oppført med en formue på 29,5 millioner kroner i skattelistene, har imidlertid ingen planer om å selge seg ut.

– Jeg har ingen planer om å selge. Vi vokser fortsatt og leter etter folk. Vi ser etter flere programmerere, samt andre typer kompetanse, sier gründeren.

