Alt gikk konkurs rundt oss, så navnet gav seg selv, humrer eieren.

Renten var over 14 prosent. I nabolaget gikk andre konkurs. På kontinentet skapte Berlinmurens fall optimisme, men også usikkerhet. I november 1989 lå mye til rette for en fiasko.

30 år senere er Cafe Fiasco fremdeles en megasuksess.

Cafe Fiasco er som en institusjon å regne i Oslos uteliv. Millioner har besøkt utestedet og mange fikk sitt første møte med Fiasco over en iskald øl eller fem, i studietiden.

- En institusjon er dine ord, men ja, det har jo vært en fantastisk reise. Folk flest elsker jo bra burgere, bra ølutvalg og rock’n roll, og det til en rimelig penge. Og det er jo Cafe Fiasco, sier eier Mille Eikeland fornøyd til Nettavisen.

Hun kan også smile hele veien til banken. Regnskapene for 2018 viser et overskudd på i overkant av to millioner før kemneren tar sitt.

- Jeg liker ikke å snakke om akkurat den siden, men tallene er jo offentlige. Det stemmer at det går veldig bra for tiden. Det har det egentlig gjort helt siden den andre, eller var det den tredje helgen, etter at vi åpnet, i november 1989, sier Eikeland.

Valebrokk-konkurs

At Cafe Fiasco skulle bli en suksess, var ingen selvfølge. I Galleriet, ved bussterminalen i Oslo sentrum, hvor Fiasco holder til, gikk «alt» konkurs. Selv den legendariske sjefredaktøren i Dagens Næringsliv og TV 2, Kåre Valebrokk, gikk konkurs i de samme lokalene, før Cafe Fiasco åpnet øl-pumpene.

- Alt gikk konkurs rundt oss, og Spektrum og Plaza var jo bare to store byggeplasser. Så navnet ga seg selv. Det så ikke ut, men vi traff tydeligvis noe folk likte. For etter kun noen få helger, stod det metervis med køer utenfor, både fredag og lørdag, sier Eikeland til Nettavisen.

- Var det galskap å starte opp når dere gjorde?

- Vi eier lokalene hvor Cafe Fiasco holder til, så vi leide jo ut til Valebrokk & Co. Vi så jo hvordan de slet, så det var ikke en lett avgjørelse å ta, det å starte opp selv. Vi hadde stort lån og bankrenten var tosifret. Men vi hoppet i det og angrer ingenting, fortsetter Eikeland.

- Hva har vært nøkkelen til suksessen?

- At man har klart å fornye seg hele tiden. I starten stod det lange køer utenfor i helgene, mens det ellers var relativt dødt. Etterhvert stakk flere og flere innom på hverdagene også, mens køene ble kortere i helgene. Nå topper det seg på ettermiddagene, hvor mange tar etterjobben-pilsen hos oss, sier Eikeland.

The Rolling Stones

Hun trekker også frem at Cafe Fiasco er et hyppig brukt vorspiel-sted for en rekke arrangementer i hovedstaden, det seg være Tons of Rock, Telenor Arena og ikke minst når det er arrangementer i nabostua Oslo Spektrum.

- Da tar det som regel helt av. Når Metallica, AC/DC eller noen av de andre store er i byen, da samles mye av fansen på Fiasco. Da er det party, humrer Eikeland.

Noen ganger er det ikke bare fansen som stikker innom Cafe Fiasco. Musikerne til de kjente bandene observeres også ofte rundt bordene på utestedet, særlig i dagene før konsertene. Og noen ganger er stjernene selv med.

- Det største for meg, var da gutta i The Rollings Stones spiste burger hos oss. Tenk det, gutta i Rolling Stones på Fiasco. Det var stort, sier den mangeårige Stones-fansen til Nettavisen.

Likevel er det de mange faste gjestene som virkelig får hjertet hennes til å hamre og Eikeland avslører at hun er blitt en suksessrik matchmaker.

- Vi åpnet lenge før Tinder. Så vi har stamgjester som feirer bryllupsdagen sin her. Barna deres kommer inn og forteller begeistret at mamma og pappa møttes her. Det er mange som har blitt et par på Fiasco. Det synes vi er veldig stas, sier hun med et stort smil.

Overlevd de fleste kriser

Cafe Fiasco har overlevd de fleste kriser man kan tenke seg. Etterdønningene av finanskrisen på 1980-tallet, Asia-krisen, Dot.com-krisen, en ny finanskrise og nå den siste, litt mer lokale «krisen», bilfritt sentrum i Oslo.

- Det er mange butikker og restauranter som sliter stort i sentrum akkurat nå. Vi er jo alle for et bedre miljø, og personlig digger jeg å gå og tusle rundt i byen jeg elsker så høyt. Men jeg synes man kanskje går litt vel fort frem, spør du meg.

- Er du redd for at Cafe Fiasco vil bli dratt med i dragsuget?

- Nei, jeg er ikke det. Uansett må det være noen knutepunkter igjen i sentrum, og jeg tror det skal mye til for at knutepunktet rundt bussterminalen, Oslo S, Oslo Plaza og Spektrum blir fjernet, sier Eikeland.

Eikeland har i 30 år styrt Fiasco-skuta med stødig hånd. Det blir nok i noen år til, forstår vi henne rett.

- Det er ikke mange forunt å feire 30 år i denne bransjen, men vi satser på 60-årsfest. Så lenge folk vil ha rock’n roll, burgere og øl og den gode Fiasco-stemningen, så har i hvert fall ikke jeg tenkt å gi meg, sier Eikeland.

Kommer orkester

Men først skal det feires jubileum til helgen og hun har ikke tenkt å spare på kruttet.

- På lørdag blir det kjempefest. Vi slår på stortromma og selv om Rolling Stones er opptatt denne gang kommer det et orkester, hinter Eikeland til Nettavisen.

- Du må bare komme!