Tjener rått på produksjonen av bensinbiler: – Teslas skitne lille hemmelighet

Tesla tjener fortsatt ikke penger. Det er en lovpålagt støtte som redder bunnlinjen.

Tesla la nylig frem tallene for 2020, som viste overskudd, men tallene var svakere enn ventet. Det er første gang i elbilprodusentens historie at det er svarte tall i bøkene for hele året. Tilsynelatende.

For 2020-tallene er et overskudd med modifikasjoner. Det var nemlig ikke salget av biler til kundene som sørget for overskuddet. Elleve amerikanske delstater, blant dem California, krever at krever at bilprodusentene selger en viss andel nullutslippsbiler innen 2025.

Klarer de ikke det, må bilprodusentene kjøpe lovbestemt miljøstøtte (kreditt) fra en annen produsent som klarer å innfri disse kravene, som helelektriske Tesla.

Lukrativt

CNN Business skriver at dette er lukrativt for Tesla. Til sammen utgjør miljøstøtten de seneste fem årene 3,3 milliarder dollar, nærmere 30 milliarder kroner. Bare for 2020 utgjorde støtten 1,6 milliarder dollar.

Det er over det dobbelte av bunnlinjen til Tesla for fjoråret på 721 millioner dollar etter regnskapsstandarden GAAP, Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

Med andre ord, hadde det ikke vært for denne støtten, ville Tesla ha gått på et underskudd på nærmere 900 millioner dollar. Tesla, som er verdens mest verdifulle bilprodusent, kan dermed takket produksjonen av bensinbiler for at de tjener penger. CNN Business omtaler praksisen som «Teslas skitne lille hemmelighet».

– Disse gutta tjener penger på å produsere biler. De tjener penger på å motta støtte, uttaler Gordon Johnson i analyseselskapet GLJ Research til CNN Business. Det skal sies at Johnson er en av de største pessimistene til Tesla-aksjen.

Ingen stor del

Finansdirektør Zachary Kirkhorn hos Tesla forsvarer praksisen med at dette er et område som alltid er vanskelig å si noe sikkert om. På lang sikt skal denne myndighetspålagte støtten ikke utgjøre noen stor del av inntektene til Tesla. Kirkhorn sier de heller ikke planlegger for at de skal gjøre det.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har i lang tid vært kritisk til verdsettelsen av Tesla i aksjemarkedet ut fra tallene de leverer.

- Ja, de får mye i denne miljøkreditten De oppgir den selv til å være 1580 millioner dollar i 2020. To tredjedeler av resultatet fra denne støtten, sier Næss til Nettavisen.

- Hovedforskjellen mellom det justerte resultatet er ubeskjedne 1734 millioner dollar til aksjebaserte lønnsavtaler, hvorav det meste går til Elon Musk, fortsetter han.

Fases ut

Investeringsdirektøren sier at hvis skal bruke disse tallene til å si noe om fremtiden, mener han det er riktig å ta vekk miljøkreditten. Om noen år vil denne fases ut. I tillegg får kjøperne fortsatt en enorm kontantstøtte fra myndighetene.

- Den vil også forsvinne om noen år. Når det gjelder kompensasjonen til Elon Musk, må vi forvente at den ikke fortsetter i samme takt, sier Næss.

Når Næss korrigerer for miljøkreditten og andre forhold, kommer han frem til et normalisert resultat for fjoråret på 875 millioner dollar.

- Det er jo et hyggelig tall! Men når markedsverdien er på 752.187 millioner (se under, red.anm.) får vi et forhold mellom akjsekursen og fortjeneste per aksje som er 860, sier Næss.

860 år...

Jo høyere dette forholdstallet er, desto dyrere er i utgangspunktet en aksje. Et forholdstall på 860 tilsier at det tar 860 år (!) med dagens inntjening å tjene inn aksjeverdien til Tesla.

Motsatt kan vi snu brøken og at investorenes krav til årlig avkastning i dagens aksjemarked er en drøy promille (1/860). Til sammenlikning, Oslo Børs prises normalt til et forholdstall på 12-14, men er dyrere nå.

Tesla rapporterte for fjerde kvartal en vekst i bilsalget på 46 prosent fra tilsvarende kvartal i 2019. Men inntektene fra den lovpålagte miljøkreditten steg med hele 202 prosent i perioden til 401 millioner dollar.

Tesla-aksjen har steget med vanvittige 848 prosent siden utgangen av 2019, selv om aksjen har gått på en liten smell de seneste ukene (se grafen under).

Markedsverdien av elbilprodusenten var fredag ettermiddag på 752 milliarder dollar, 6450 milliarder norske kroner. Det er over dobbelt så mye som det selskapene på Oslo Børs er verdt til sammen.

