To banker setter opp renta

Nordea og Sparebanken Sør.

Nordea øker rentene på både boliglån og innskudd, etter Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 20. juni i år.

Renten på boliglån og innskudd økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

- Endringen i rentene kommer etter at Norges Bank besluttet å heve styringsrenten på rentemøtet 20. juni, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,73 prosent i Premium Next.

- Vi vurderer fortløpende våre priser og ser både til utviklingen i pengemarkedsrentene samt konkurransesituasjonen i markedet, sier Sætre.

Innskuddsrenten økes også med inntil 0,25 prosentpoeng. Ny rente på Boligsparekonto for de under 34 år blir 3,75 prosent. Renten på sparekonto UNG blir 1,35 prosent.

- Vi skal være konkurransedyktige på pris, og det vil vi fortsatt være også etter renteendringen, sier Sætre.

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 6. august. For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 25. juni.

Kunder vil motta informasjon om ny rentesats under «Digital Postkasse» i mobil- og nettbanken innen kort tid. Se nordea.no for en fullstendig oversikt over de nye rentesatsene.

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har besluttet å endre rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Rentebetingelsene på nye lån gjelder fra 26. juni 2019. Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 7. august 2019.