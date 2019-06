To norske shippingtopper korrupsjonstiltalt i USA

Ingar Skiaker og Øyvind Ervik er blitt tiltalt basert på anklager om deltakelse i en stor konspirasjon.

Saken oppdateres.

Skiaker og Ervik er blitt tiltalt i Baltimore i delstaten Mayland. Det har sammenheng med en stor antitrust-sak om rigging av bud og andre tiltak som ville motvirke konkurranse i den internasjonale shipping-industrien.

Det melder nyhetsbyrået Associated Press.

Skiaker og Ervik hadde begge tidligere toppjobber i det norske rederiet Hoegh Autoliners,

Skiaker var toppsjef i rederiet frem til 2017, da han gikk over i en rolle som direktør i Leif Höegh & Co, som er Høegh-familiens holdingselskap. Ervik var driftsdirektør i samme selskap frem til 2017, og har deretter vært en uavhengig konsulent. Til sammen jobbet Ervik over ti år i selskapet.

Assisterende statsadvokat general Makan Delrahim sa at en undersøkelse hadde avslørt at slikt ulovlig samarbeid hadde vært omfattende og kraftig i shipping-industrien i mange år. Han sa at Høegh allerede hadde erklært seg skyldig og sagt seg vilig til å betale 21 millioner dollar i bøter.

Hverken selskapet eller de tiltalte har vært tilgjengelig for kommentar.