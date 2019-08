Toginteressen har eksplodert – men reisende klager over dårlig tilbud

Rekordmange nordmenn dro på togferie i sommer. De reisende etterlyser nattog og direkteforbindelser fra Norge, men regjeringen vil prioritere pendlerne først.

Ferske tall fra Entur viser en betydelig økning i salg av utenlandsbilletter i sommer. Salget av interrailbilletter økte med 35 prosent, mens vanlige strekningsbilletter til og i utlandet, samt plassbilletter, økte med 20 prosent.

Økningen er trolig enda større da en stor andel togreisende bestiller billettene sine direkte på europeiske nettsider og stasjoner, opplyser Stein Erik Jensen i Entur til NTB.

Det er særlig billetter i kategorien Voksen og Barn som øker mest, viser interrailtallene for Europa totalt.

Krever nattog og direktelinjer

Mens nordmenn i årevis har ligget på flytoppen i Europa, har toginteressen fått et kraftig oppsving de siste årene. En rekke aktører og interessegrupper presser på for et bedre togtilbud.

– Det henger sammen med et større klimaengasjement, men også med at Norge har et helt vanvittig dårlig tognett. Mellom de store byene i Norge har vi blant Europas treigeste tog og med færreste avganger, sier Kristian Skjellum Aas, som er moderator i Facebook-gruppen Togferie. Gruppen har vokst i rekordfart siden oppstarten på nyåret og teller nå over 26.500 medlemmer.

Kristian Skjellum Aas, moderator i Facebook-gruppa Togferie, mener regjeringen må gjøre langt mer for å få folk til å velge tog framfor fly når de skal reise. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Medlemmene deler tips, fortellinger og bilder fra fine togturer, men også mye frustrasjon over det dårlige tilbudet. Særlig etterlyses det direkteavganger og nattog fra Oslo til europeiske byer. Mange fortviler over dårlig informasjon fra norsk side om rutetider og billettkjøp.

Bedre i 1990

På et arrangement om fremtidens jernbane under Arendalsuka torsdag viste Aas til at togtilbudet fra Norge og ut til Europa var langt bedre i 1990 enn i dag. Den gang gikk det daglig direktetog både natt og dag til Hamburg og København fra Oslo. I dag er eneste nattog ut av landet strekningen Narvik-Stockholm, og ingen tog går lenger enn til Sverige.

– I sommer var det kaotisk på toget mellom København og Hamburg, som nå er hovedveien sørover for hele Norge, Sverige, Finland og halve Danmark, sier Aas.

Togforbindelsene mellom de skandinaviske landene henger også så dårlig sammen at det nå ikke er mulig å komme seg tilbake til Oslo fra Hamburg på én dag.

Prioriterer pendlerne

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er enig at jernbanen var vært nedprioritert over mange tiår, men peker på at det nå gjøres massive investeringer – særlig på Østlandet.

Dale kan imidlertid ikke garantere at togturistene får et bedre tilbud neste sommer. Regjeringen vil først og fremst prioritere et godt tilbud til jobbpendlerne, sier han.

– Så skjønner jeg at det er behov for å se på hvordan vi kan forbedre tilbudet for dem som vil reise til utlandet, og vi er i dialog med svenske myndigheter om hvordan vi kan få til, sier han til NTB.

Dale påpeker at de fleste i dag velger fly fordi det er enklere og billigere.

– Hvis det er konkurransekraft i tog fordi flere vil reise, så vil det bli et bedre tilbud, sier han.

Aas reagerer på resonnementet.

– Folk velger å reise på den måten politikerne legger til rette for. I Norge har man satset monomant på fly i 50 år, derfor reiser de med fly. Nå er det på tid å satse på tog, sier han og oppfordrer samferdselsministeren til å ha to tanker i hodet samtidig:

– Det er bra med fokus på pendlerreiser, men regjeringen må også tenke på mellomdistanse og langdistanse. Tog må kunne erstatte fly, både av klimahensyn, av energisparingshensyn og av mange andre hensyn, sier han.

