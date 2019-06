Tok opp boliglån i fremmed valuta - gjelden økte med 64 prosent

Etter at et ektepar tok opp et lån på 1,5 millioner kroner i sveitserfranc økte lånet med nesten en million kroner.

I 2008 tok et ektepar opp et valutalån i sveitserfranc på rundt 1,5 millioner kroner i Sparebanken Møre. Nylig har Finansklagenemda behandlet klage om lånet, det skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen økte kursen på sveitserfranc markant mot norske kroner under finanskrisen, og valutalånet vokste kraftig målt i norske kroner. Økning på 64 prosent Da en av ektefellene døde anbefalte Sparebanken Møre at den gjenlevende ektefellen avsluttet valutalånet. Da lånet ble vekslet om til norske kroner hadde det økt med 951.000 kroner, noe som tilsvarer en økning på 64 prosent. Les også SSB: Gjennomsnittlig boliglånsrente 2,52 prosent Lånet var nå på 2,46 millioner kroner. Ifølge DN klaget den gjenlevende ektefellen på Sparebanken Møre og mente at banken hadde gitt de manglende rådgivning da lånet ble tatt opp. Ektefellen mente at banken måtte sette økningen på 951.000 kroner inkludert renter til side. Seier til Sparebank Møre Banken på sin side mente at låntageren fikk god informasjon om risiko før valutalånet ble tatt opp. DN skriver videre at nemnda konkluderer med at bankens forklaring og dokumentasjon tyder på at klageren hadde blitt informert om risikoen. Les også Ny rekord - husholdningene skylder over 3500 milliarder