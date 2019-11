Tom (62) bor i Spania: – Jeg hadde aldri latt kona mi gå alene i Oslo

Mange nordmenn i Spania mener Norge er et «pottitland» med tullete regler og dumsnill politikk.

ALBIR, COSTA BLANCA (Nettavisen): – Altså, når ølsalget i Norge stenger klokken seks. Da blir jeg rett og slett forbanna, sier Tom Bjørnø til Nettavisen.

Bjørnø er 62 år, og har bodd 16 av dem i Alfaz del Pi langs det som kalles «den norske spanskekysten». Han er gift med Marianne Hoelstad, og sammen driver de kafé og gir ut et norsk magasin for de omtrent 8000 nordmennene i området.

Pavarotti

Nettavisen besøker ekteparet på deres egen kafé: Pavarotti.

– Kafeen er oppkalt etter en hund. Den kom hit, hilste på oss og ga oss labb i det vi ga han en vaffel. Hunden het Pavarotti, sier kona Marianne Hoelstad og ler.

Mens Albir sentrum er i full vigør, ligger Pavarotti i en rolig sidegate. Byen har vokst enormt de siste tiårene, mye grunnet nordmenns innflytting.

NORSK KAFÉ: Ekteparet Tom Bjørnø og Marianne Hoelstad driver kafeen Pavarotti med både teaterforestillinger og norske vafler. Foto: Espen Teigen

En kjent problemstilling for nordmenn på sydentur er det stadige problemet med å få tak i ordentlig kaffe. Det er ikke et problem hos ekteparet. Her serverer de gladelig traktet svart kaffe, og Nettavisens enkle journalist fra moderlandet slipper den sydlige kaféverdenens forvirring med espressoer, capuccinoer og americanoer.

– Jeg er veldig glad for at Trump er president

De siste dagene har Nettavisen snakket med mange nordmenn i området. Alltid over svart kaffe, øl eller gåturer.

Det er to ting som går igjen: Nær sagt alle mener moderlandet har tullete politikk. Og ingen av dem vil flytte hjem.

– Du ser det spesielt når det gjelder Trump. Norsk media vrir på alt han sier, og dekker bare én side av saken. Det er helt håpløst å lese om Trump i norske aviser, sier Tom Bjørnø.

– Jeg er veldig glad for at Trump er president. Og det er mye fake news, sier han.

Lei av fordommer

Det er ikke bare politisk korrekthet og norsk politikk de er lei av. De er også lei av fordommene rettet mot dem.

– Jeg er lei av at vi blir fremstilt som folk som ligger og drikker til frokost langs stranda. Det er mange fordommer, sier Marianne Hoelstad mens hun nipper fra kaffekoppen.

Hun forteller en historie fra et par uker siden, da hun var hos frisøren.

– Jeg satt hos den norske frisøren. Hun stelte håret mitt. Det kom inn en dame og ville ha time nå. Frisøren sa det ikke var noe ledig før neste tirsdag. Da sa damen: Det er godt å se dere har noe å sysle med her nede i Syden, sier Marianne og fnyser.

– Vi skal trappe ned til 100 prosent hver av oss nå. Vi har jobbet og jobbet for å få til det livet vi har nå. Vi er veldig heldige, men det har ikke kommet av seg selv.

Det er altså ikke noe slaraffenliv selv om det er gode temperatur og billig øl.

Alle Nettavisen snakker med virker forbausende godt oppdatert på nyhetsbildet hjemme på berget. Kanskje er det en indre hjemlengsel vi er vitne til, en som ingen vil bekjenne.

De fleste av dem har tross alt levd lange liv hjemme før de reiste til den norske kolonien. Det koster dem ikke én kalori å kritisere «molbolandet» med verdens lengste vinter.

– Nei, nei herregud

Kona Marianne Hoelstad forteller at ekteparet ofte er enig om mange ting. Men da voldshendelsene i Oslo slo innover nyhetsbildet, ble diskusjonen så amper at de bare måtte avslutte.

– Jeg spurte Tom i går om han ville vært mer nervøs om jeg gikk ut i Oslo og luftet dyna, enn om jeg går en runde i nabolaget her nede. Han hadde ikke sendt meg alene ut i Oslo, sier Hoelstad.

– Nei nei, herregud, kommer det raskt fra Bjørnø.

– Hvordan ser problemene ut i Oslo for dere utenfra?

– Jeg er født og oppvokst i Oslo. Jeg er velsignet og heldig som er oppvokst i Olav Kyrres gate nær Sjølyst hvor vi har alt vi trenger, og ikke trenger å dra inn til sentrum. Jeg har ikke noe problem med det livet der, sier Hoelstad.

«Mamma, er vi fortsatt i Norge?»

ENIG, MEN: Marianne Hoelstad er enig med ektemannen i mye, men diskusjonen kan bli så amper at de bare må avslutte. Foto: Espen Teigen

Ektemannen går litt lengre.

– Men vi må jo se på hvor mye det har forandret seg, skyter Bjørnø inn.

– Ja, vi ser jo det. Jeg må innrømme at jeg har låst bildøra enkelte ganger når vi har kommet enkelte steder i Oslo. Og jeg har hatt dattera i bilen som har spurt: «Er vi fremdeles i Norge, mamma?». Joda, jeg er enig, sier hun.

– Men hva er problemet?

– Problemet er selvsagt ungdomskriminaliteten. Den kulturen, og jeg snakker om islam, er ikke forenlig med norsk kultur. Jentene får en veldig streng oppdragelse, og guttene får holde på akkurat som de vil. De går ut i gatene og blir ikke hektet inn. Det er nok fedrene som svikter spesielt, kanskje. Da søker de etter gjenger, sier ektemannen Bjørnø.

KEISER: Tom Bjørnø (62) mener «keiser Raymond», som han sier, fører en feilslått politikk i møte med ungdomskriminaliteten i Oslo. Foto: Espen Teigen

Flere av de totalt seks rundt bordet nikker og sier seg enig.

– Hvordan får man bukt med ungdomskriminaliteten?

– Det er iallfall ikke gjennom å bygge flere fritidsklubber, slik «keiser Raymond» sier. Jeg mener politiet må være mye tøffere enn de er. De må inn og bryte opp disse gjengene, og slutte å stryke dem langs ryggen, sier han.

Ingebjørg Sunsbø Jonasen kommer raskt med noen positive ord om Ap-politiker Jan Bøhler, etter han foreslo portforbud for kriminelle ungdommer.

– Det er skremmende at politikerne hjemme ikke lærer av det som foregår i Sverige. Når de til slutt kommer til å se det, er det altfor sent.

Alle rundt bordet nikker og sukker samstemt. De har lite tro på at det blir noe bedre.

Her nede er britene problemet

I kommunen er 54 prosent av befolkningen utlendinger. Ifølge nordmennene selv, har spanjolene et veldig positivt forhold til dem. De irriterer seg langt mer over britene.

– Er det trygt her nede i Albir?

– Ja, det er veldig trygt her. Men du bør ikke dra til de britiske områdene i Benidorm, sier Karoline, som er datteren til Tom og Marianne.

Byen Benidorm like ved siden av er forbundet med fest. Der er det omtrent 70.000 innbyggere, og langt mer uteliv enn i alderspensjonistenes paradisby Albir.

Et eget britisk kvarter har oppstått, etter at flere flyselskaper har kjørt heftige kampanjer med billige turer for britene.

– De har til og med et veldig nedsettende kallenavn for britene. Det er «giri», sier hun.

Ingebjørg som snart fyller 80 sier hun føler seg trygg - selv når hun går hjem sent på kvelden.

– Jeg legger bare visakortet og mobilen i lomma, så kan de få stjele den veska - det er jo den de er ute etter.

FØLER SEG TRYGG: 80 år gamle Ingebjørg Sunsbø Jonasen føler seg trygg - også på nattestid i den spanske kystbyen. Foto: Espen Teigen

River det britiske området

De er samstemte om at det er lite vold og alvorlig kriminalitet. Men det finnes en del lommetyver som stjeler fra folk på markeder eller på gaten. Som en dårlig trøst er de veldig effektive, og du merker knapt at du blir ranet før det er for sent.

– De har hatt en del gjenger her tidligere. Spesielt fra Øst-Europa. Men det har det blitt slutt på, sier Hoelstad.

– Ja, også er det en del som kommer over fra Marokko på sommeren for å stjele. Det er en veldig kort tur over Middelhavet. De stjeler fra fulle mennesker på byen, forklarer Bjørnø.

Spanske myndigheter har irritert seg så mye over britenes fyll og slagsmål i Benidorm at de skal rive hele kvartalet og bygge nytt.

– Kaller sønnen min for viking

Spanjolene og nordmennene Nettavisen snakker med sier de oppfatter nordmenn som ganske greie.

ALBIR: Langs strandpromenaden i Albir er det stort sett norske pensjonister man møter på. Foto: Espen Teigen

– Det var nok en periode hvor de synes mindre om nordmenn, men nå opplever jeg at nordmenn er veldig kule, sier Karoline. Hun er lærer på en av de norske skolene i området.

Den overraskende grunnen er faktisk HBO-serien «Vikings». Den har tatt fullstendig av i Spania. Flere steder ser vi unge spanjoler med hårsveis fra serien.

– De kaller sønnen min på seks år for viking, sier Karoline og ler.

Lett bytte

Det eneste de fleste har opplevd er at det er en annen kultur for priser og pruting. Det kan få en del merkelige utslag.

– En venninne av meg skulle bygge en palmesofa i hagen. Hun skulle sy puter, og gikk ned på stoffbutikken og kom hjem med et prisforslag som var helt sinnssykt. Så spurte hun meg om jeg kunne gå ned og sjekke. Da gikk jeg ned og kom tilbake med et tilbud på under halvparten av prisen. Det var fordi jeg snakket spansk med dem, sier hun.

Når kaffekoppen er tom, og den helnorske vaffelen er fortært, blir det latter og glede rundt bordet når alle trøster seg med at de har mange år igjen i den solrike byen.

Ingen av dem kunnet tenkt å flytte hjem. Aldri i verden.