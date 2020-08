Toppen av dette strøket er toppen av kransekaka: Bakermester kjøpte John Carews luksuskåk

En bakermester fra Askim er den nye eieren av John Carews luksusleilighet på Sørenga.

Den tidligere forballproffen har satset stort på eiendom og eier flere dyre leiligheter. I juni la han ut en av dem, en 132 kvadratmeterstor luksusleilighet på Sørenga med takterrasse.

Carew bladde i mars 2017 opp 20 millioner kroner for luksusleiligheten ytterst på Sørenga, Sørengkaia 175.

– Det er også den toppleiligheten på Sørenga med absolutt best beliggenhet. Man er ytterst på tuppen av Sørenga med sjøutsikt fra alle vinduene som er i leiligheten, i tillegg til at det er en trapp opp med en liten stue som fører deg ut på en 86 kvadratmeter stor takterrasse, uttalte stjernemegler Hans Houeland til E24 for to måneder siden da det ble kjent at Carew skulle selge.

Rådyrt

Prisantydningen i juni var 27,5 millioner kroner, men salgssummen endte på 29,3 millioner, ifølge offentlige eiendomsdata. Det tilsvarer skyhøye 222.000 kroner kvadratmeteren. Carew kan derfor inkassere 9,3 millioner kroner i gevinst, før kapitalkostnader og eventuelle oppussingskostnader

Kjøperen har hittil vært ukjent, men nå kan Nettavisen avsløre at det er daglig leder og eier av Kransekakebakeren AS, Arild Christoffersen (49) fra Askim.

Han er imidlertid usedvanlig ordknapp om kjøpet.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dette i det hele tatt, sier han til Nettavisen Økonomi.

Kransekakebakeren leverer kransekaker til kjeder som Coop, Europris, Meny og Rema 1000 og ble av Christoffersen etablert i 1987 som en liten gründerbedrift. I 1990 ble K-Bakeren etablert som et enkeltmannsforetak, mens selskapet i 1998 ble gjort om til et aksjeselskap.

Erna på besøk

95 prosent av salget går via landets dagligvareforretninger, mens 5 prosent selges i et utvalg av storhusholdningskunder.

Statsminister Erna Solberg (H) er blitt imponert over gründeren og har selv besøkt ham og intervjuet Christoffersen. Det innslaget kan du se her.

Men kransekakebakeren har hatt sine utfordringer. I 2016 flyttet han driften inn i et stort og nytt bygg til 40 millioner, men det utviklet ifølge Smaalenenes Avis seg til et mareritt.

Bygget hadde blant annet flere vannlekkasjer fra taket som førte til oversvømmelser i produksjonslokalet. Christoffersen uttalte i fjor høst at han hadde tapt masse penger på dette, men han torde ikke si hvor mye.

På dunken

- Det største tapet mitt er at jeg ikke har hatt tid til å drive med salg og dermed fått utviklet bedriften. Det kunne like godt gått rett på dunken, men vi har hatt flaks med prisene på råvaremarkedet samt at jeg har måttet jobbe 24 timer i døgnet, noe som har gjort at jeg er helt på felgen nå, sier han.

– Da vi flyttet inn planla vi å nå 40 ansatte og 100 millioner i omsetning, noe vi er langt unna i dag, sa bakemesteren for et år siden til Smaalenenes Avis.