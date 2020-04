Toppklubber kan kollapse: Dette er inntektene de kan miste

Kampstopp truer massive billett- og medieinntekter . Serien kan starte uten publikum - og uten sikre inntekter.

- Jeg frykter en langsiktig nedsmelting av den norske fotballmodellen.

Det sa Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbud (NFF), under en pressekonferanse torsdag. Kontantstøtteordningen har ikke omfattet klubbene, og nå ber Svendsen om hjelp.

Svendsen mener fotballen, med 3.000 ansatte, må sees på som en del av næringslivet. Men siden klubbene ikke er registrert som vanlige foretak, faller de utenfor ordningen.

- Vi har derfor bedt om 300 millioner for å redde klubbene. Vi vet jo at for Eliteserien alene er det snakk om 1,3 milliarder i sponsor-, medie- og billettinntekter. Billettene alene utgjør rundt 200 millioner, sier Svendsen til Nettavisen.

- De fleste av våre inntekter er sterkt under angrep, supplerer Rune Riberg, økonomidirektør i Norsk Toppfotball (NTF).

Medieinntekter, sponsorater og alle inntekter tilkyttet kampene har stoppet helt opp og dette truer klubbenes bærekraft.

- Det er mange som gruer seg til månedsskiftet mai/juni nå, sier Svendsen.

Kamper uten publikum

Eliteserien skulle startet opp i mars, og hver kamp som blir utsatt betyr økte likviditetsutfordringer for klubbene. Til Nettavisen forteller Svendsen at man jobber med ulike scenarier for oppstart, innenfor smittevernreglene, og trolig vil det bli spilt kamper uten publikum.

- Det er nesten helt sikkert. Og uansett får dette store økonomiske konsekvenser. Det er flere klubber i bredde og topp som ikke ser lyst på tida frem mot månedsskiftet mai/juni, sier Svendsen.

- Kan du si noe om hvilke klubber som sliter mest?

- Det er flere som har anstrengt likviditet. Jeg kan ikke gå inn på hvilke klubber, men snakker mye med flere bekymrede klubbledere.

Norsk Toppfotball, som arrangerer toppseriene, har over en milliard i kommersielle avtaler, mens Norsk Fotballforbund får inn om lag 650 millioner kroner i året på slik avtaler.

Omsetningen i de to øverste herreligaene er på 2,4 milliarder kroner. Eliteserien omsetter for 1,3 mrd i medie-, reklame- og sponsorinntekter og kampbilletter. Spørsmålet nå er hvor mye inntektstap toppfotballen tåler.

En halv milliard i spill - minst

Det er uavklart hvordan kamper uten publikum eventuelt vil arte seg med tanke på klubbenes inntekter. Billettinntektene utgjør ifølge Riberg om lag 200 millioner kroner av totalt 1,8 milliarder av inntektene i norsk toppfotball.

De 300 millionene i kompensasjon til toppfotballen for tapte inntekter som Svendsen vil be om, er omtrent på nivå med hva toppfotballen hvert år får i medieinntekter.

Med andre ord er det usikkerhet rundt minst en halv milliard av de inntektene norsk toppfotball er avhengig av.

Discovery Networks inngikk i 2016 en avtale verdt 2,4 milliarder kroner for rettighetene til å sende norsk toppfotball på TV fra 2017 til 2022. TV-kanalen, kjent for seerne som TV-Norge, ønsker ikke å kommentere hvordan kampstoppen påvirker egne inntekter eller utbetalinger til klubbene, men vedgår at situasjonen ikke er lys.

- Denne situasjonen er alvorlig for annonsemarkedet generelt og hele økosystemet rundt fotballen. Vi er i dialog med alle involverte, sier kommunikasjonssjef Espen Skoland i Discovery Networks.

245 millioner på deling

For flere av toppklubbene er inntektene fra medieavtalen en solid redningsplanke. Rosenborg bokførte inntekter fra Eliteserien på 33 millioner kroner i 2018, ifølge årsregnskapet - mens klubben gikk med 20 millioner i underskudd samme år. I tillegg kom inntekter fra Europacup-deltakelse. Et fravær av medieinntekter hadde fått katastrofale konsekvenser for landets mest meritterte fotballklubb.

Viking tjente 9 millioner på medieinntektene, og gikk samtidig med 9 millioner i underskudd samme år.

Nettavisen har fått innsyn i hvordan disse inntektene er fordelt mellom klubbene. Av drøyt 425 millioner kroner i bruttoinntekter til Obos- og Eliteserien, sitter klubbene igjen med om lag 300 millioner kroner som skal fordeles på toppseriene for menn og kvinner, etter at midler til spillerutvikling/akademier, cupstøtte og administrasjon er trukket fra.

Av dette igjen fordeles rundt 245 millioner kroner til klubbene i Eliteserien. Halve beløpet deles flatt mellom lagene, som betyr at alle får en grunnsum på 7,65 millioner kroner. Den andre halvparten, 122,5 mill. kroner, fordeles ved sesongslutt, med et forskudd i august, etter klubbenes prestasjoner.

Serievinneren i 2020 får 20 prosent av dette beløpet, sølvvinner 16 prosent, bronsevinner 12 prosent. De tre på topp få dermed henholdsvis 32, 27 og 22 millioner kroner i inntekter fra medieavtalen. Nummer fire og fem får 15,6 og 14,4 mil. kroner, mens de to lagene nederst får 10,1 millioner kroner.

Utbetalingene skjer fire ganger i løpet av sesongen, opplyser Rune Riberg i Norsk toppfotball. Men hva som skjer dersom TV-sendingene uteblir lenger, og dersom vi får kamper uten publikum, vet ingen ennå.

- Uansett hvordan dette forløper, vil vi få store økonomiske konsekvenser, sier Terje Svendsen.