Topplege med klar beskjed til Nakstad: – Vi må få tallene dine

Lege og professor Mette Kalager mener myndighetene svarer dårlig for seg når de stenger ned hele samfunnet.

– Nakstad, vi må få tallene dine. Vi må forstå hvorfor dere stenger ned, tordnet lege og professor Mette Kalager i Debatten-studioet.

Stadig nye tiltak og tydelige beskjeder fra regjeringen. Men nå har flere leger begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene.

Et eksempel er treningssentrene, som har vært nedstengt på nytt siden 9. november i blant annet Oslo. Det var temaet da assisterende helsedirektør Espen Nakstad og professor Mette Kalager møttes til debatt tirsdag kveld.

– Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke sett et eneste argument fra deres side, sa hun.

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er det to smittetilfeller som kan spores tilbake til treningssentre. Kalager mener det ikke er proporsjonalt når treningssentre er såpass viktig for at folk skal kunne opprettholde god helse.

Nakstad svarte med at Oslo kommune har valgt å prioritere å holde idrettstilbud åpent for barn og unge - og derfor må treningssentrene være stengt.

– Det er for en kort periode, for å forhindre nedstengning, svarte Nakstad.

– Bevisbyrden ligger på dem

Overfor Nettavisen forklarer Kalager at treningssentrene er et godt eksempel på noe hun mener myndighetene har stengt ned uten å gi gode svar.

– Sånn som jeg ser evidensen, så tipper den i favør av at treningssentrene bør være åpne. Når myndighetene mener noe annet, og vil holde det stengt, mener jeg bevisbyrden ligger på dem. De burde kommunisert langt tydeligere om hva som er fordelene og ulempene, sier Kalager til Nettavisen.

Spesielt fremhever hun at treningssenter er viktig både psykisk og fysisk for veldig mange. I tillegg har Kalager sin forskningsgruppe i vår gjennomført en studie med 4000 personer som brukte treningssenter. Kun én person ble smittet, og personen ble ikke smittet på trening, men på arbeidsplassen.

– Dette skal vare ganske lenge. Selv om vaksinen kommer vil det ta ganske lang tid før alle har får den. Det vil kanskje gå mot sommeren før vi er tilbake i mer normal drift. Da må vi som samfunn ha debatter. Da må vi forstå hvordan myndighetene tenker, og hvilke fakta de baserer sine avgjørelser på. Det får vi ikke nå, slik jeg ser det.

Vanskelig å kritisere myndighetene

– Flere sier det er vanskelig å være uenig med myndighetene i offentligheten, hvordan oppfatter du det?

– Jeg føler absolutt på det. Så jeg kan bekrefte at slik er det. Hvis ikke jeg i min profesjon kan gjøre det, kan vel ingen gjøre det. For jeg mener at her må vi ha åpenhet og debatt. Det er et godt prinsipp i medisinen at vi veier fordeler og ulemper av ulike tiltak eller behandlinger i en transparent prosess. Men jeg føler man har glemt dette under pandemien, sier hun.

I flere debatter i sosiale medier har det haglet med skjellsord og drøye påstander om noen stiller spørsmål eller ønsker å åpne opp. Et eksempel var da programleder Fredrik Solvang stilte helseminister Bent Høie (H) et kritisk spørsmål om bruk av munnbind. Da kom det påstander om at Solvang forsøkte å undergrave myndighetenes koronastrategi. Selv helseministeren mente det Solvang gjorde var «farlig».

Kalager mener det er for lite tydelig hva myndighetene styrer etter, og at mange av tallene skremmer opp folk.

– Da jeg hørte Erna Solberg si at det var 75 prosent økning i smitte blant unge, skvatt jeg til. Men da jeg så på tallene var økte det fra 339 til 592 personer, mens det i eldre aldersgrupper var langt flere som var smittet. Et tall som 75 prosent er her ikke egnet til å opplyse, men skremmer bare, sier hun.

Som lege og professor går hun gjerne gjennom tallene. For det er hennes fag. Men det gjør ikke de aller fleste.

– Det må jeg bare tåle

Hun mener også journalister og fagpersoner har vært altfor forsiktig med å stille spørsmål til myndighetene.

– Flere som så debatten påpekte at Nakstad svarte veldig likt på alle utfordringer, hva tenker du om det?

– Man må forvente at fagmyndighetene gjør en god jobb, og svare slik at vi forstår hva de tenker. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være vår rett, sier hun.

Mye av myndighetenes respons er preget av ønske om å vise handlekraft, og at det er for få som stiller spørsmål underveis i prosessen, mener Kalager.

– Du kan ikke åpne en eneste avis uten at det slår mot deg hvor mange som er smittet. Hver eneste dag. Og om vi ikke hører om hvor mange som er innlagt i Norge, så er det fordi det ikke er en like stor nyhet som hvor mange som er innlagt i Belgia. Vi får hele tiden den krisemaksimeringen.

– Hvis myndighetene ikke er strenge nok, vil de bli tatt for det i ettertid. Fordi alle følger med. Så det er lite å tape for dem på å være ekstra strenge. Samtidig tror jeg det er viktig at underveis når tiltakene utformes, så må det være folk som stiller de kritiske spørsmålene slik at det ikke blir gruppetenkning, sier Kalager.

I etterkant av debatten på NRK har Kalager fått flere tilbakemeldinger. Spesielt ble hun rørt av tre henvendelser fra pasienter, som takket for at hun tok opp saken med treningssentrene. Fordi det betyr så mye for deres hverdag.

Hun bryr seg derimot ikke om det negative som har dukket opp på Facebook.

– Det må jeg bare tåle, sier hun.

