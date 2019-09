Tor (40) og familien er strandet etter konkursen: – Det er ekstremt frustrerende

– Det er visst slik at hver eneste gang vi drar på ferie, skal det absolutt skje noe, sier Tor Bernhard Slaathaug som sitter fast under flykonkursen.

Tor Bernhard Slaathaug og familien er på ferie med Ving på Tenerife, og i morges kom sjokkbeskjeden: Flyselskapet hans er slått konkurs.

Det har fått store konsekvenser for omtrent 9.000 nordmenn som er i utlandet på ferie med reiseselskapet Ving. Selskapet er eid av Thomas Cook.

Slaathaug-familiens ferietur som skulle bare være en rolig og fin tur ved bassengkanten sammen med kona og sønnen på to og et halvt, ble istedet en frustrerende affære.

Ekstremt frustrerende

– Det er ekstremt frustrerende. Vi har ikke fått noe info, sier Slaathaug til Nettavisen mandag morgen.

Det er heller ikke første gang Slaathaug har hatt uflaks på utenlandstur.

FLY-FAST: Tor Bernhard Slaathaug og familien sitter fast på Tenerife etter konkurs i Thomas Cook. Foto: Privat

– Da vi dro til Egypt var vi spysyke i en hel uke. På cruise klarte vi å få bronkitt. Det skjer noe hver eneste gang vi er ute på tur. Jeg må innrømme at jeg begynner å revurdere om jeg bør dra på ferie til utlandet, sier han og humrer.

Det som bekymrer familien mest nå er å få orden på hjemreisen og hvordan resten av oppholdet blir. Foreløpig har de ikke hørt noe fra reiseselskapet Ving som har ordnet turen for dem.

Bekymret

– Vi er bekymret for hvordan hjemreisen blir. Det er klart at når du har med poden på to og et halvt, blir det ekstra vanskelig, sier han.

Inntil videre forsøker familien å kose seg ved bassengkanten i Tenerife, med en noe beklemt stemning mens de venter på informasjon om hvor de skal gjøre av seg - og ikke minst, hvordan de kommer seg hjem.

– Etter dette forventer vi nesten å bli castet til neste sesong av Charterfeber, sier Slaathaug med innbitt latter.