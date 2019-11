Tør ikke si de støtter Trump: Det kan endre hele bildet

Sjenerte Trump-velgere kan sikre presidenten nok et oppsiktsvekkende valgskred.

I 2016 var det mange som fikk bakoversveis like etter de sto opp og så Donald Trump hadde vunnet over Hillary Clinton.

Meningsmålingene nasjonalt hadde ikke bommet for grovt, ettersom Clinton vant i antall stemmer – men Trump vant flest valgmenn i det amerikanske valgsystemet, og stakk dermed av med seieren.

Den store svakheten lå i lokale meningsmålinger, hvor meningsmålingsbyråene ikke hadde plukket opp enkelte grupper godt nok.

BOMMET: Ifølge New York Times var det 85 prosent sannsynlighet for at Clinton skulle vinne valget.

Grunnleggende feil

Ifølge en rapport gitt ut av AAPOR, en gruppe for amerikanske meningsmålingsbyrå, var det grunnleggende feil i flere av delstatsmålingene.

«Enkelte grupper var underrepresentert i meningsmåling etter meningsmåling. Spesielt lavere utdannede hvite velgere, og fylker som hadde stemt i favør av Barack Obama i 2012. Velgernes uvillighet for å innrømme at de ville stemme på Trump kan også ha vært en faktor», skriver organisasjonen i rapporten.

Byråene jobber ifølge New York Times på spreng for å sørge for å ikke gjenta feilene, men de tør ikke garantere at samme problemer ikke dukker opp igjen.

For å sikre mest mulig treffsikkerhet i meningsmålinger bruker byråer noe som kalles «vekting». Spesielt er det vekting av utdanning som er blitt en av de største faktorene for å gjøre målingene bedre.

I en måling for Universitetet i New Hampshire hadde Clinton 16 prosentpoeng ledelse på valgdagen i 2016. Hvis byrået hadde vektet for utdanning ville hele Clintons ledelse vært borte. Hun vant delstaten med meget knapp margin.

Sjenerte Trump-velgere

Det har tilspisset seg kraftig i amerikansk politikk de senere månedene, og etter demokratene igangsatte riksrettsgranskning mot president Donald Trump, har flere pekt på at det blir mindre sosialt akseptabelt å støtte presidenten.

I en studie gjennomført av byrået Morning Consult advares det mot at republikanske velgere med høyere inntekt og utdanning virker mer tilbakeholden med å fortelle på telefon til byråene at de støtter Donald Trump, sammenlignet med samme velgere over internettundersøkelser.

Byråene kaller dette fenomenet nå for «sjenerte Trump-velgere», noe som henger tett sammen med at presidenten fremstår som kontroversiell.

En meningsmålingsgruppe ved navn Trafalgar Group, som jobber for republikanske kandidater, har utviklet en ny måte å ta inn flere velgere som vanligvis ikke treffes like godt, og har inkludert et spørsmål om hvem de tror naboene vil stemme på, for å redusere belastningen med å oppgi Trump som preferanse.

Et annet problem byråene har lagt merke til er det store skiftet i hvem som møter opp for å stemme på valgdagen. Vanligvis beregner de hvem som vil møte opp basert på hvem som har møtt opp ved tidligere valg. Dette er for å luke ut velgere som ikke møter opp.

– Med Trump så vi i primærvalget hvordan nye folk ble tatt med inn i prosessen, så vi utvidet hvordan vi når ut til dem, sier Robert Cahaly som jobber for Trafalgar.

Afroamerikanske velgere

Den desidert mest demokratiske velgergruppen i USA er afroamerikanske velgere. I 2008 var det 95 prosent av dem som stemte på Barack Obama over John McCain. I 2016 var det 88 prosent som stemte Clinton, og kun 8 prosent som stemte på Trump.

Presidenten har igangsatt en ny gruppe «Black Voices for Trump» for å øke denne prosentandelen noe. Bare en liten økning kan snu flere delstater, fordi demokratene er så avhengig av velgergruppen.

– Det demokratiske partier har forlatt dere for lenge siden. Hvis du ikke vil ha venstrevridde ekstremister til å styre livene deres, må du si velkommen til det republikanske partiet, sa Trump under lanseringen i Atlanta, Georgia.

Trump har også hevdet han ville få mer enn 95 prosent blant afroamerikanske velgere etter fire år i presidentstolen.

Forsker Frank Newport ved byrået Gallup har analysert tallene, og mener det er lite sannsynlig å øke støtten med mer enn noen prosentpoeng. Ifølge byrået har Trump nå støtte blant omtrent 10 prosent av afroamerikanske velgere.

Den siste uken har det imidlertid kommet to meningsmålinger som begge har høstet kraftig kritikk for å være skjeve. Begge viser at presidenten har støtte blant 34 – 34,5 prosent av afroamerikanske velgere.

