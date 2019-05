Tor Olav Trøim-selskapet reddet i tolvte time

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling får de nødvendige lånene som kan redde selskapet. Aksjen er kraftig opp på Oslo Børs.

Tor Olav Trøim, finanskjendisen som er gift med Celina Midelfart, hadde kniven på strupen denne uken.

Selskapet hvor han er styreleder, Borr Drilling, måtte hoste opp fem milliarder kroner innen onsdag, når selskapet la frem nye tall.

Borr er et selskapene Trøim startet etter at han brøt med John Fredriksen i 2014.

For en måned siden innrømte Borr Drilling at det var «betydelig tvil» om at de kunne holde det gående hvis Trøim-selskapet ikke fikk hentet inn disse friske pengene. De understreket også at det «ingen garanti» om at de faktisk ville klare det.

Nå bekrefter imidlertid selskapet at de har løsningen på plass og vel så det.

Hentet inn

Selskapet skriver i en børsmelding onsdag at de har fått endelig godkjenning fra långiverne for totalt 645 millioner dollar i nye lån, tilsvarende 5,6 milliarder norske kroner.

Syret og ledelsen har den seneste tiden jobbet for å hente inn en halv milliard dollar i frisk kapital. Dette skulle skje gjennom å utstede obligasjonslån.

645 millioner dollar i nye lån er altså høyere enn målet, og Borr Drilling kan ifølge en børsmelding onsdag trekke på de nye lånene innen utgangen av første halvår.

Borr skulle egentlig legge frem tall i forrige uke, men utsatte dette til nesten aller siste frist for å få på plass lånet, ifølge DN.

Aksjestup

Aksjen til det børsnoterte riggselskapet har stupt de seneste månedene. I begynnelsen av mai mistet to Borr Drilling viktige riggkontrakter til rivalen Seadrill. Onsdag var på det meste opp nesten sju prosent.

AKSJESTUP: Borr Drilling-aksjen har stupt i verdi på Oslo Børs.

Regnskapstallene for første kvartal til Borr Drilling er svake, med et underskudd på 56 millioner dollar, nærmere en halv milliard kroner. Inntektene i årets tre første måneder var lave 52 millioner dollar, driftsutgiftene om lag dobbelt så høye. Halvparten av inntektene kommer fra aktiviteter i Nordsjøen.

Ved utgangen av første kvartal hadde Borr Drilling en total gjeld på 1626 millioner dollar, om lag 14 milliarder norske kroner. Den bokførte egenkapitalen i selskapet var på 1472 millioner dollar. Riggene i selskapene vurderes til 2416 millioner dollar i bokførte verdier.

Tor Olav Trøim eier drøyt 8 prosent av aksjene i Borr Drilling, Folketrygdfondet 8,6 prosent. Giganten Schlumberger er største aksjonær med 14 prosent.

Trøims kone, Celina Midelfart, eier 7,3 millioner aksjer, som med dagens kursnivå har en markedsverdi på ca 125 millioner kroner.