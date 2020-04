Torbjørn Røe Isaksen redegjør for deltagelsen på Tangen-seminar

Torbjørn Røe Isaksen understreket fem ganger at han ikke er venn av Nicolai Tangen.

Isaksen holder en redegjørelse om forholdene rundt sin deltakelse på Nicolai Tangens seminar i Philadelphia i USA november 2019.

Statsråden sier at han har ikke hatt noen privat kontakt med Tangen, utenom en kort SMS-utveksling hvor han gratulerte han med jobben etter han ble utnevnt som oljefondsjef.

– Det er områder hvor jeg må ta selvkritikk, sier Røe Isaksen og peker på åpenhet og spørsmålene han stilte før konferansen.

Han innrømmer samtidig at det var enkelte vurderinger som var dårlige eller mangelfulle, men som han mente på tidspunktet var riktige.

– Jeg er ingen venn av Nicolai Tangen, sier han.

Statsråden listet opp hva han tar selvkritikk for, men samtidig sier han at det var et arrangement som ble håndtert i tråd med vanlig praksis.

– Jeg burde stilt flere spørsmål før konferansen. Det var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller og med svært forskjellige premisser. Jeg burde sett tidligere at noen av deltagerne var der som private venner. Det fører til betimelige spørsmål i ettertid.

Han innrømmet også at han burde sikret seg at arrangementet var åpent i den offisielle kalenderen.

Bakgrunnen er VGs reportasjer i helgen om Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA, fem måneder før han ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet. På seminaret deltok daværende sjef Yngve Slyngstad, som blant annet fikk dekket reise, hotell og kostnader til opphold i dagene seminaret varte.

Seminaret og turen ble beskrevet som «spektakulær» med egne butlere, chartret privatfly og privatkonsert med artisten Sting til en prislapp på ni millioner kroner.

Røe Isaksen har fått kritikk for å ikke være åpen nok om saken, og ble spurt av nestleder i Ap, Hadia Tajik hvorfor han deltok på en «privat kaksetur» på NRKs Dagsnytt atten.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortalte Nettavisen at han mente eneste vei for å granske saken tilstrekkelig var å involvere Riksrevisjonen.