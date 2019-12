Tore Strømøy ble seermagnet mot alle odds: - Jeg er den keitete nabogutten som ikke er redd for å drite meg ut

Han har vært en seermagnet i mer enn 20 år. Likevel vet ikke Tore «på sporet» Strømøy om han får fortsette i NRK når kontrakten går ut i mars.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Kontrakten min med NRK går ut i mars, men jeg har ikke hørt noe om de vil ha meg med videre. Når du ser på hva jeg har levert, så synes jeg det er litt merkelig.

– Hva gjør du om du ikke får forlenget kontrakten?

– Jeg vet ikke.

Tore Strømøy (59) slår så vidt ut armene når han svarer. Dagen før dagen tar han en liten pause i klippingen av den tiende med sesongen og blir med Nettavisen over gata. Her tar vi heisen opp 70 meter og setter oss i en sofa hvor vi kan se rett ned på NRKs lokaler i Trondheim.

Den neste timen skal han blant annet snakke om:

** Juletradisjoner

** Vindkraftutbygging på Frøya

** Journalister som har glemt hvem de skriver for

** Kjendishysteri

** TV-programmet han ønsker å lage

Men først litt om det han er aller mest kjent for:

LES OGSÅ: Tore Strømøy bekrefter forhold

– Jeg kommer aldri til å delta på reality-TV. Jeg er veldig fornøyd med å være kjent som Tore på sporet. Passer jeg ikke på, er jeg plutselig Farmen-Tore. Det blir ikke helt det samme.

Enorm interesse fra ungdom

Uansett hva som skjer mellom Strømøy og NRK de neste månedene, så blir det en tiende sesong av «Tore på sporet» i 2020.

– Alle opptak er gjort. Nå er vi innspurten med klipping. Så får vi se når det skal sendes. Sendeplaner endres hele tiden, så det vet jeg ikke, sier Strømøy.

Det han imidlertid vet, er at interessen for programmet er større enn noen sinne. Henvendelsene strømmer inn i alle kanaler, og det er særlig en gruppe som skiller seg ut.

POPULÆR: Det var ikke bare Nettavisen som ønsket å snakke med «Tore på sporet» lille julaften. Foto: Stein Nervik

– Veldig mange unge mennesker tar kontakt. Særlig aldersgruppen 17 til midten av 20-årene.

– Det har aldri vært enklere for «Hvermansen» å finne ukjente slektninger selv. Hvorfor treffer programmet fortsatt folk?





– Fordi «Hvermansen» bare kommer så og så langt, før det er stopp. Det samme gjelder eksempelvis DNA-testing. Skal du finne personen i andre enden må også han eller hun være på facebook. Eller ha levert DNA-test på myheritage.com. Gjennom mer enn 20 år har vi kunnskap og ikke minst kilder i hele verden som kan hjelpe oss å komme videre.

- Skal være kaos

– I tillegg handler det om at familie er viktig. Det er en verdi jeg håper jeg er med på å styrke gjennom programmet.

Det er lite som roper mer familie, enn nettopp jul. Tolv timer før den første av julaftens 24 timer starter, er det imidlertid lite som minner om jul når jeg ser på Strømøy på andre siden av bordet.

– Jeg er litt irritert på broren min fordi han ikke har tatt vare på juletradisjonene hjemmefra. For meg skal det være kaos helt fram til lille julaften. Et av mine gode barndomsminner, er å legge meg i et hjem preget av kaos 23. desember og våkne til et julepyntet hjem morgenen etter. Nå pynter jo folk treet flere uker før jul Det blir feil synes jeg.

- Så ingenting er pyntet hjemme hos deg nå?

– Nei, men treet er kjøpt og blir tatt inn i kveld. Og det blir pyntet etter at jeg har vært hos broren min og spist lutefisk. Det har blitt en fin tradisjon lille julaften.

– Hva ønsker du deg til jul?



– Ingenting, egentlig. Jeg må ikke ha noe. Med unntak av nye, gode ideer.

Kritisert for det meste

En og annen idé har han selv også. Så om han ikke får forlenget engasjementet i NRK til våren, så er det kanskje en annen kanal som vil ha ham.

Da blir det kanskje premiere for programmet 59-åringen lenge har hatt lyst til å lage.

– Jeg vil ha et talkshow hvor de som er på Skavlan og Lindmo ikke får være gjester. Altså gjester fra resten av landet som ikke skal lansere en bok, en film eller noe annet. Kun folk som har en interessant historie å fortelle. Og det har de fleste av oss.

KJENDISFRI SONE: Tore Strømøy (i midten) har lyst til å lage et talkshow hvor helt vanlige folk skal få være gjester. Ikke det han omtaler som profesjonelle snakkere som ofte gjester showet til Frek Skavlan (til høyre). Til venstre komiker Anne-Kat. Hærland. Foto: Adrian Møller Haugan

– Siden du kom inn i NRK for litt mer enn 30 år siden, har media blitt mer og mer opptatt av kjendiser og utseende. Du virker ikke å være opptatt av noen av delene. Hvorfor lykkes du likevel?



– Jeg er på sett og vis den litt keitete nabogutten som ikke er redd for å drite meg ut. Ikke en glattsleika proff. Jeg er ikke perfekt, og vil heller ikke fremstå som perfekt. Gjennom årene har jeg fått en del kritikk for det meste. Blant annet hvordan jeg kler meg. Men når vi drar på reportasjetur så pakker jeg bare noen klær. Og Så blir det nå som det blir.

– Journalister har glemt hvem de jobber for

– Får du fortsatt kritikk?

– Noe. Men det er vanskelig å kritisere noe som går bra sesong etter sesong.

– Hvorfor lykkes ikke flere med å gjøre det du gjør?



– Da jeg begynte i NRK, merket jeg at de fleste var mest opptatt av å «please» kollegene sine. Ikke seerne eller lytterne. Det første jeg gjorde den gang, var å kjøre rundt i hele Trøndelag og snakke med folk. Sånt gjør nesten ingen journalister lenger.

– Hvorfor ikke, tror du?

– For mange journalister kommer inn i de store redaksjonene rett fra skolebenken. De læres opp til rask jobbing på nett og snakker bare med folk i telefonen. Når du ikke møter folk, glemmer du hvem du jobber for.

MONSTERMASTER: Hver gang Tore Strømøy går ut av NRKs lokaler på Tyholt, ser han rett bort på Tyholttårnet hvor restaurantdelen ruver 70 meter over bakken. Frøyværingen er sterkt kritisk til at det på Frøya skal bygges vindturbiner som er mer enn dobbelt så høye. Foto: Stein Nervik

Nettopp det å være en del av en glemt leser- eller seergruppe, vet han litt om.

Tore Strømøy er nemlig oppvokst helt ute i havgapet i Trøndelag. Nærmere bestemt på Frøya. Selv om han har bodd mer enn halvparten av livet i Trondheim, har han ikke glemt hvor han kommer fra.

Startet lokalavis i protest

Fra midten av 1980-tallet til 2010 var Hitra-Frøya enerådende lokalmedium for Frøya kommune. Hitra er øykommunen innenfor Frøya.

– Men på Frøya kalte folk den bare Hitra-Hitra etterhvert. Frøyværingene ble totalt oversett, forteller Strømøy for å beskrive bakteppet til det som skjedde for snart ti år siden.

Da startet han opp og ble redaktør for lokalavisa Frøya.no. Han fikk raskt kjenne på kroppen at det kan være tøft å utfordre et mediemonopol.

– De forsøkte å prise oss ut av annonsemarkedet. Men det er vanskelig å gjøre det når redaktøren jobber gratis, smiler han.

Les også Frøya kommune gjør nytt forsøk på å stanse vindkraftutbygging

Les også Pia (27) føler seg presset til å flytte fra drømmehjemmet

Ti år senere er Frøya.no en levende lokalavis som gjør det stikk motsatte av de fleste lokalaviser:

– Alt for mange lokalviser lukker seg inne bak en betalingsmur og skriver om oss selv for oss selv. Frøya er så spesielt at jeg ønsker å nå ut. Næringslivet med Salmar i spissen har verden som marked. Da må også lokalavisa vende seg utover.

– Det er å ødelegge naturen

Ifølge redaktøren, har avisen flere daglige lesere enn Frøyas 5.000 innbyggere. Og da vindkraftstriden herjet som verst i vår og sommer gikk lesertallene like høyt til værs som vindturbinene folk protesterte mot.

– Da hadde vi 15.000 lesere om dagen.

Apropos høyde. Et av de store ankepunktene mot vindkraftutbyggingen på Frøya er at turbinene vil ruve hele 180 meter over bakken på en øy hvor høyeste punkt er 76 meter over havet.

BORTE: Området i bakgrunnen viser hvordan Nessadalen så ut før vindkraftutbyggingen var skikkelig i gang. Foto: Stein Nervik

Intervjuet med med Strømøy gjennomføres i Tyholttårnets restaurant som er 70 meter over bakken. Grunnen tårnet er bygget ligger 184 meter over havet, og fra der vi sitter ser vi store deler av Trondheim og Trondheimsfjorden.

Ja, faktisk ganske mye av Trøndelag.

– Vi som bor i byen, vet hvor synlig dette tårnet er. Da er det bare å tenke seg hvor synlig og dominerende vindturbinene som er mer enn dobbelt så høye vil være. Vi må huske på at Frøya er helt flat.

– Hva synes du om utbyggingen?

– Det var dumt at at Trønderenergi solgte seg ut og overlot styringen til tyskerne. (Stadtwerke München - red.anm). Jeg tror de ville latt Gustav Witzøe kjøpe konsesjonen. Og ja, når vindkraftmotstandere roper om voldtekt av naturen,så skjønner jeg hva de mener. Jeg har sett fundamentene turbinene skal stå på. Det er å ødelegge naturen. Det er det.