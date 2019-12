Torsdag morgen kommer rentedommen

Klokken 10 offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. Alt annet en uendret rente nå og ut neste år vil være en overraskelse for markedet.

Det er ingen av ekspertene som venter at Norges Bank på rentemøtet vil heve styringsrenten fra dagens nivå på 1,50 prosent.

DNB Markets skriver i sin morgenrapport at ifølge nyhetsbyrået Bloomberg venter alle av de 27 spurte analytikerne at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret.

Sentralbanken har hittil i år hevet styringsrenten med til sammen 0,75 prosentpoeng, men signaliserte tidligere i høst langt på vei uendrede renter de kommende to årene.

Markedet vil legge vekt på om det er noen nye signaler om den såkalte rentebanen til Norges Bank, sannsynligheter for forventet renteutvikling de nærmeste to årene.

DNB tror at Norges Bank vil signalisere at renten mest sannsynlig blir værende på dette nivået den nærmeste tiden. Storbankens eksperter venter at rentebanen vil blir liggende marginalt lavere i første halvår neste år, mens det blir små endringer i rentebanen etter det.

Svak krone

En klart svakere krone enn ventet er et argument for å heve rentebanen. I tillegg har de internasjonale rentene steget litt siden rentemøtet i september, da Norges Bank kom med sin seneste rentebane.

DNB Markets skriver i morgenrapporten at de har grunn til å tro at markedene venter at rentebanen blir omtrent som før eller litt lavere.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at slik de ser det, er en svak krone ikke et sterkt nok argument til å løfte rentebanen så mye at det blir større sannsynlighet for en ny renteøkning.

Lavere vekst

Det skyldes særlig at den lavere veksten i norsk økonomi er blitt såpass tydelig. Handelsbankens eksperter tror heller Norges Bank vil videreføre kommunikasjonen fra september, som også ble gjentatt ved rentemøtet i oktober:

Det mest sannsynlige er at renten blir liggende på dagens nivå i perioden fremover.