Totalkollaps for nordmenns elbilfavoritt

Det var den mest solgte bilen i Norge i 2018, men i år er salget av Nissan Leaf nesten halvert. Nå stuper også prisene.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Mens det i løpet av årets ni første måneder i fjor rullet hele 8.816 splitter nye Nissan Leaf-biler ut på norske veier, er tilsvarende tall i år kun 4.516.

Det er en salgsnedgang på hele 48 prosent, skriver Finansavisen som har snakket med en rekke bilselgere som merker at den tidligere norgesfavoritten har fått sterke konkurranse.

LES OGSÅ: TØI foreslår veiprising i stedet for bompenger - møter jubel og slakt

– I fjor solgte jeg 450 biler. Nå vil det vel lande opp mot 300, sier Karim Elatyaoui fra Mobile på Skøyen til avisen. Han var en av bilselgerne som solgte flest Leaf i fjor.

Se video øverst: Nissan Leaf 40 kWh - en rask titt innvendig og utvendig

HALVERT: På ett år er salget av Nissan Leaf halvert. Foto: Magnus Blaker

Ikke overrasket

For den som vurderer å kjøpe Leaf, kan salgsnedgangen imidlertid være godt nytt. Det labre salget har nemlig ført til en prisrabatt på hele 40.000 kroner. Startpris på Leaf er 287.900 kroner.

LES OGSÅ: Slår alarm: Hurtiglading kan koste mer enn både bensin og diesel

Selv om nedgangen er kraftig, kommer den ikke overraskende. Flere peker på at det har kommet flere gode konkurrenter til Nissan Leaf og at det som nå skjer er en elbil-markedet nå normaliserer seg.

Halvert bruktverdi

–Det (2018 - journ.anm) var et fantastisk år, hvor få andre kunne levere i markedet. Ingen forventet at det skulle fortsette. I dag er det et mer normalisert marked enn tidligere, sier adm. direktør Lars Borger Hansen hos Birger N. Haug til Finansavisen.

Avisen skriver også at det ikke bare er nybilsalget som stuper. Også bruktprisene på Nissan Leaf faller kraftig.

– Prisene har gått veldig ned. Biler vi solgte for 200.000 kroner i fjor sliter vi med å få solgt for halvparten i dag, sier Markus Amundsen i Autonova.