Tragisk dødsfall: Rachel Clark (20) hadde akkurat fått drømmejobben da hun døde i bilulykke

Nå strømmer hyllestene inn til British Airways-flyvertinnen.

Rachel Clark (20) hadde akkurat fått drømmejobben som flyvertinnene da hun ble revet vekk i en bilykke 20 minutter før midtnatt på nyttårsaften britisk tid.

For en måned siden skrev 20-åringen på Facebook-siden som viste henne i hennes nye uniform som flyvertinne.

For noen sprø seks uker det har vært. Tusen takk til alle som har støttet meg på veien og til denne fantastiske gruppen mennesker som har gjort disse ukene mulige! Det er begynnelsen på et nytt kapitel", skrev hun.

"Jeg er så stolt av deg. Du fulgte drømmen", skriver en venn på Facebook noen uker senere.

Bilulykke

Clark døde sammen med to kollegaer, Joe Finnis (25) og Dominc Fell (23) i nærheten av Heathrow Flyplass nyttårsaften. Det skjedde da bilen deres, en Toyota Yaris, kolliderte med en stor lastebil. Da hadde hun jobbet for British Airways i rundt en måned, og publisert bilder fra Gøteborg, Lisboa og Seattle.

Saken er omtalt i de aller fleste aviser, inkludert The Times, Daily Telegraph, og Daily Mirror.

En venn av Clark skriver: Jeg har ingen ord. Du var en snill, vakker og intelligent person som lyste opp hverdagen til alle du møtte". En annen venn skriver "Du var elsket av så så så så mange, og vil aldri bli glemt, du vakre fantastiske engel".

Henter penger

Ifølge The Times har mange kollegaer endret profilbildet på Facebook til et bilde som viser "Forever in our hearts", alltid i våre hjerter, med en BA-logo.

En innsamlingsaksjoner til de pårørende er også startet under navnet "BA Angels Fund", som har allerede hentet inn 54.000 pund, mer enn 600.000 kroner på under et døgn.