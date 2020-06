Trampoline-bråk i hagebyen: Nå slår idyllen sprekker

Trampoline-bruken må dempes og reguleres, krever beboere i et av landets dyreste og mest attraktive borettslag.

ULLEVÅL HAGEBY (Nettavisen Økonomi): Torsdag 18. juni avholdes generalforsamling i Oslo Havebyselskap, best kjent som Ullevål Hageby. Borettslaget som ligger i området mellom Blindern, Ullevål Sykehus og Tåsen er kjent som en sentralt beliggende idyll med høyt prisede leiligheter i “engelsk stil”. I fjor høst gikk et rekkehus i hagebyen for 22 millioner - det var et oppussingsobjekt.

Området er også foreviget i NRK-komedien "Kampen for tilværelsen", og et yndet bosted for mange mediefolk - NRK-bygget ligger en ti minutters gåtur unna. Nå er det foreslått tiltak som skal stramme hardt inn på inn hva beboerne får lov til - forslagene rammer særlig hvordan barnefamilier bruker hageparsellene.

Boligene i Ullevål Hageby er andelsleiligheter og omfattet av et rigid regelverk. Boligene står på Riksantikvarens verneliste, som av bevaringshensyn blant annet begrenser utbyggingsmuligheter for beboerne. Også hagene finnes det mange regler for, og nå kommer det trolig flere.

Les også: Komikere hamrer løs mot populære norske reisemål: – En klassisk turistfelle

- Det blir mye støy

I agendaen for generalforsamlingen, som er publisert på hagebyens nettside, står følgende under overskriften Trampoliner:

«Steinar Winther Christensen ønsker retningslinjer for etablering og bruk av trampoliner, ut fra estetiske og nabomessige grunner. Han vil også innføre søknadsplikt for trampoliner. Styret er enig i at retningslinjer bør utarbeides.»

Christensen utdyper begrunnelsen overfor Nettavisen:

- Det ene er det støymessige - det er skrik og skrål knyttet til barns lek. Det andre er det estetiske. Trampolinene står tett i tett - de er svære og de står der gjennom hele året. De tar oppmerksomhet fra fasaden. Barnefamiliene er på full fart inn her, men vi må også ta hensyn til de eldre som har behov for mer ro, og derfor må det være noe regulering på dette.

Christensen understreker at han ser at trampolinene har vært til glede for barn i koronatiden, og sier at han personlig er ikke plaget av dem. Samtidig beklager han at ikke styret selv har tatt initiativet til en slik regulering.

SENTRUM: Damplass er Ullevål Hagebys sentrale plass. De estetiske reglene i hagebyen er mange - det brygger opp til konflikt når enkelte beboere nå ønsker egne regler for å begrense trampolinebruken i boligstrøket. Foto: (DnB Nor Eiendom)

- Foreldre blir utsatt for et visst press

Hagebyen er et vernet område trenger et tydelig regelverk, mener Christensen.

- I Hjorteveien (en liten sidevei, red.anm) står det fem stykker på rad - de preger fasadene og hagene. Det gjør at hagebypreget blir mer borte. Jeg har bodd her siden 1988, og vi har sett hvordan dette har utviklet seg. Vi trenger retningslinjer for hvor store trampolinene kan være, hvor de kan være og når de kan brukes.

- Du tror ikke dette bidrar til at man kan støte bort interessen for hagebyen blant yngre folk?

- Ingen kjøper bolig i Ullevål Hageby fordi de vil ha trampoline der. Jeg vil tippe at det som skjer er at barn i noen hager har dette, og så sprer det seg blant naboene - foreldre blir jo også utsatt for et visst press her. Men man må tenke litt på naboene - her er det ingen regulering i dag.

Les også: Yngstemann Ylvisåker selger kjempevillaen

Tuja-forbud og dukkehusregler

- Hvordan skal dette gjennomføres - er det vernereglene som skal ivaretas?

- Ja, vi har massevis av regler, for eksempel for hva du kan sette opp av boder. Det er regler om busk og kratt og om hvordan de skal beklippes. Tujahekk, for eksempel, er ikke lov. Dette er for å ta vare på hageby-preget.

Christensen frykter at dette kan komme til å skli ut uten en regulering:

- En dag kommer trampoliner - hva blir det neste? Er det greit med vannsklie mellom hagene? Vi må ha slike regler for at preget skal fremstå enhetlig og helhetlig. Det er en av grunnene til at man har lyst til å bo her.

ULLEVÅL HAGEBY: Damplassen i Ullevål Hageby med Ullevål skole til venstre. FOTO: RUNE NYLUND LARSEN

Det er ikke bare trampoliner som skal være gjenstand for kulturminnevern-hensyn, fremgår det av hagebyselskapets redegjørelse på nettsiden, der man også kan lese dette:

“Berit og Tobias Kåvik foreslår at flere typer hageboder utredes og at muligheten for å sette opp bod i alle parseller utvides. De spør også om dukkestuene er et estetisk problem."

- Vi har allerede regler om dukkehus! Du kan ha et dukkehus så lenge barna er små og bruker dukkehuset og så er det regler for hvor lenge de kan stå og hvor.

Det finnes også regler for skillevegger mellom parseller. Det er mange regler og noen av dem er nok litt uforståelige for utenforstående, vedgår Christensen.

- Noen vil sikkert stille seg uforstående også til dette med trampoline. Skal de få stå fra 1. april til 1. oktober? Hele året? For nå står de hele året, og jeg synes ikke noe om det. Hvis du hadde malt hagebyen blå, hadde jeg ikke likt det heller.

Les også: Oljebransjen: Sommervikarer får 30.000 for å gjøre ingenting

- Bråk og visuell forstyrrelse

Anna Sandberg Endre er en av hageby-beboerne med trampoline. På hagebyens Facebook-side tar hun til orde for at alle barnefamilier mobiliserer og møter opp på generalforsamlingen for å stemme mot forslaget.

Generalforsamlingen er lagt til en av årets travleste avslutningsdager for alle med barn i skolealder - kvelden før siste skoledag.

- Vi fikk kopi av en klage som ble sendt av Steinar Winter Christensen og tre andre om dette i fjor høst. De ønsker søknadsplikt for trampoliner, med tilbakevirkende kraft. Det var et langt og utdypende brev om bråk fra barn og visuell forstyrrelse, sier Endre.

Hennes familie, med tre barn, har en trampoline der beina er gravd ned i bakken.

- Jeg skjønner at dette kan lage lyd. Men barn lager lyd enten de er i en vannspreder, spiller fotball eller er på en trampoline. Og ingen hopper på trampolinene fra morgen til kveld, sier hagebybeboeren.

- Estetiske regler for trampoliner har jeg aldri hørt om før, sier Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund.

Generelle støyregler er ikke uvanlig i borettslag, men ulike aktivtiteter lager lik støy, påpeker han:

- Slik sett er det lite forskjell på fotballsparking og trampoline, det blir lyd uansett.

- Lite tolerant

Saken har engasjert flere. "Hagebyen: Borgerskapets versjon av det kommunistiske samfunn", skriver en av beboerne på Facebook-siden. "Forsøket på å begrense antallet trampoliner, er et uttrykk for en livsfiendtlig holdning slik jeg ser det", skriver en annen.

Men ikke alle er imot regulering: "Dette handler ikke om å være imot barns lek og hoppeglede men fordi hagebystyret har vedtatt at man skal verne om det unike estetiske uttrykket som gjør hagebyen så idyllisk. Det kan man være uenig i men da skal man kanskje heller bo i et selveid villastrøk?" skriver en annen av beboerne.

Les også: Bellona-Frederic kunne hatt Tesla-aksjer for hundrevis av millioner: - Jeg angrer

- Det blir mindre barnevennlig og attraktivt for barnefamilier om vi skal få et tilnærmet trampolineforbud. Det er jo også et poeng at for mange barn er dette viktig fysisk aktivitet - det er rett og slett bra for helsa for mange barn som ellers sitter mye stille, sier Anna Sandberg Endre.

Hun ønsker at hagebyen skal være et boligområde der ulike generasjoner kan bo sammen, og mener det fungerer bedre å vise hensyn enn at det blir for mange regler:

- Skal dette få tilbakevirkende kraft, er det lite tolerant. Det er ikke sånn vi vil ha det her.