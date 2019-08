Transportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen

Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt mener bilistene i distriktene kommer til å merke bompengekuttene mest til regjeringens bompengekutt.

– Jeg vil si at den store vinneren av forhandlingene mellom regjeringspartiene er bilistene i de distriktene som får bompengekutt, for de kommer til å merke det mye mer enn bompengekuttene i byene. sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt, til NRK.

Fredag kveld ble regjeringspartiene enige om en bompengeavtale etter at statsminister Erna Solberg la fram et nytt og endelig forslag.

Her legges det blant annet opp til at det ikke blir bompenger på E8 Ramfjorden i Vestre alternativ, E136 Vågstrandstunellen og E16 Bjørgum-Skare.

– Byen må tenke nytt

Til Aftenposten sier Johansen at avtalen må sees på som et tilbud fra staten.

– De er klare til å gi mer byområdene, men de gjør det på gitte betingelser. De vil øke bevilgninger til kollektivsatsing og redusere bompengebelastningen, men bare om byene klarer å opprettholde nullvekstmålet. I praksis inviterer de byene til å tenke nytt om hvordan de skal nå nullvekstmålet, sier han.

I statsministerens forslag til enighet vil hun tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal 8 milliarder gå til å kutte bompenger, og 8 til kollektivutbygging.

Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler. Nullvekstmålet ligger fast og knyttes til bompengereduksjonene – det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Kan bli mer biltrafikk

Johnsen i Transportøkonomisk institutt er også klar på at bypakkene, slik som Oslopakke 3, vil påvirkes av den nye enigheten.

– Mye tyder på at disse må pakkes om. Byene vil ikke få penger om de ikke når nullvekstmålet. Dette kan bli problematisk for Oslo, der avtalen er skjør og finansieringen er kompleks. Å pakke om avtalen er nok uansett lurt, sier Johansen til avisen.

På spørsmål om det blir mer biltrafikk med den nye avtalen svarer Johansen:

– Det blir i utgangspunktet mer biltrafikk om man reduserer bompengenivået. Men det er også mulig å redusere denne effekten ved å justere takstsystemet, som lengden på rushtidsperiodene.

