Tre av fire partikroner i fjor kom fra skattebetalerne

Norske skattebetalere bidro med nesten 512 millioner kroner til de politiske partiene i fjor.

Det utgjør 76 prosent av de totale partiinntektene som var på 672 millioner kroner i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Arbeiderpartiet fikk mest i offentlig støtte med 154 millioner kroner, fulgt av Høyre med 120 millioner kroner. Dette var også de to partiene som fikk flest stemmer ved stortingsvalget i 2017, med henholdsvis 27,4 og 25 prosent av stemmene.



428 millioner kroner av den offentlige støtten består av statlig grunn- og stemmestøtte. Rammene for den statlige støtten bestemmes årlig av Stortinget. Fordelingen mellom partiene er i hovedsak avhengig av antall stemmer ved siste valg, det vil si det siste kommune- og fylkestingsvalg for kommune- og fylkespartileddene, og sist stortingsvalg for sentralorganisasjonene.



Partiene rapporterte også inn nesten 44 millioner kroner i bidrag fra ulike givere i 2018. Det er en nedgang på 55 millioner kroner fra valgåret 2017, men det er også 7 millioner kroner mindre enn det forrige mellomvalgåret i 2016.

Arbeiderpartiet fikk klart mest i bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet, med 9,4 millioner kroner, mens Høyre fikk mest i bidrag fra kommersielle foretak, med 4 millioner kroner.

