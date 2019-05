Tre beregninger spår Donald Trump som seierherre i valget

Donald Trump spås til seierherre i 2020, blant annet på grunn av den sterke amerikanske økonomien, men også fordi han er sittende president.

Tre forskjellige beregninger spår at Donald Trump går vinnende ut av presidentvalget i 2020, blant annet fordi han nyter godt av en god økonomi og det faktum at en sittende president sjeldent taper et gjenvalg som president.

Beregningene basert på faktorer som ser på lav arbeidsledighet, økonomisk vekst, bensinpriser og inflasjon - og som ser på sammenhengene mellom denne statistikken og tidligere USA-valg.

De tre beregningene er sammenstilt i en kronikk i New York Times skrevet av Steven Rattner, som jobbet som rådgiver under president Barack Obama i finansdepartementet.

- Spørsmålet for 2020 blir trolig om hvorvidt Trump kan overkomme majoritetens dårlige oppfatning av ham, og om han kan bruke den gode økonomien og faktoren at han er sittende president til å vinne gjenvalget, skriver Steven Rattner i New York Times.

En av de mest troverdige modellene han tar utgangspunkt i er en modell laget av professor Ray Fair, som er professor ved Yale.

Fair har funnet ut at vekstraten i bruttonasjonalprodukt og inflasjon har vært de to viktigste økonomiske faktorene som kan spå utfallet av et presidentvalg.

Denne modellen skal ha forutsett at Barack Obama vant i både 2008 og 2012.

Fair-modellen spådde at Barack Obama ville få 53,1 prosent i 2008 og 51,8 prosent i 2012, mens Obama landet på henholdsvis 53,7 og 52 prosent.

Professor Ray Fair, som er professor ved Yale, har funnet ut at vekstraten i bruttonasjonalprodukt og inflasjon har vært de to viktigste økonomiske faktorene som kan spå utfallet av et presidentvalg. Modellen skal ha forutsett at Barack Obama vant i både 2008 og 2012 - og at Trump vant i 2016.

Den spådde også at Donald Trump skulle vinne valget i 2016 med 54,1 prosent av stemmene. Men her var avviket større - Trump landet til slutt på 48,8 prosent.

Fair viser til at Trump hadde en fordel i 2016, siden amerikanerne etter åtte år med en demokratisk president vanligvis velger en republikaner.

Rattner skriver i New York Times at president Donald Trump vil få medvind av effekten av å være sittende president i det kommende valget, fordi de fleste presidenter blir gjenvalgt for en andre presidentperiode.

Steven Rattner viser til at Fair-modellen ikke er den eneste som viser at Trump vil gå av med seieren i 2020. Sjeføkonom Mark Zandi ved Moody's Analytics har sett på tolv forskjellige modeller som alle spår at Donald Trump vinner, mens Donald Luskin ved Trend Macrocytic har spådd det samme etter å ha undersøkt valgmannskollegiet.

Den økonomiske situasjonen i USA vil også kunne være til fordel for Trump, og ifølge modellen kan Trump lande på så mye som 56,1 prosent av stemmene.

Men, som, Rattner skriver, det er før man tar med Trumps personlighet med inn i beregningen.

Ferske målinger viser at Trump scorer lavt.

På en måling som sammenligner Trump med Joe Biden, en av demokratene som vil utfordre Trump for presidentjobben, scorer Trump åtte prosent lavere enn Biden.

Demokraten Biden får her en oppslutning på 49 prosent, mens Trump får en oppslutning på 41 prosent.

Rattner viser også til at Fair-modellen ikke er den eneste som viser at Trump vil gå av med seieren i 2020.

Sjeføkonom Mark Zandi ved Moody’s Analytics har sett på tolv forskjellige modeller som alle spår at Donald Trump vinner, mens Donald Luskin ved Trend Macrocytic har spådd det samme etter å ha undersøkt valgmannskollegiet.

- Økonomien er så forbannet sterk akkurat nå at historisk presedens skulle tilsi at inkubasjonen stikker av med dette, uttalte Luskin til Politico tidligere i år.

Ratners spådom oppsummeres på følgende måte.

- Spørsmålet for 2020 blir trolig om hvorvidt Trump kan overkomme majoritetens dårlige oppfatning av ham, og om han kan bruke den gode økonomien og faktoren at han er sittende president til å vinne gjenvalget, skriver Rattner.

