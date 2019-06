Tre sjåfører og 400 hestekrefter: Her er prisen for Oslo-byrådets nye Jaguarer

Nettavisens gjennomgang viser at årlig bruker byrådet 2,4 millioner kroner på de nye el-jaguarene til byrådet.

Like etter Raymond Johansen (Ap) og hans byråd med MDG og SV tok over nøklene til byen, ble det storm om biltjenesten til byrådet.

Med store, dyre bensindrevne Audi A8-modeller avdekket medier at Raymond Johansen ble hentet hjemme regelmessig og kjørt til jobben med «Raymobilen». Oslo-politiet tok Johansen i forsvar, og mente det var riktig å bruke privatbil av hensyn til sikkerhet.

Jaguar til 760.000

Byrådet lovte bot og bedring, og skaffet de nye elektriske jaguarene for å kjøre rundt på kommunetoppene. Valget falt på Jaguar I-PACE til 760.000 kroner, som var på plass i februar 2019.

Det er en elbil med 400 hestekrefter som ville kostet godt over én million kroner om det ikke var for avgiftsfritaket for elbiler.

De nye elbilene skal både være miljøvennlige og billigere. Med 400 hestekrefter og en akselerasjon på 0-100 km/t på 4,8 sekunder er det biler som er preget av hakket mer luksus og utstyr enn Norges mest solgte biler, som Volkswagen Golf.

94.000 kilometer

Nettavisen har foretatt en gjennomgang av byrådets bruk av de nye privatbilene som skal transportere byrådstoppene. Den viser at siden oktober 2015, da det nye byrådet overtok, har de brukt bilene til å kjøre 94.021 kilometer.

Det tilsvarer omtrent 26.000 kilometer i året fordelt på de to bilene.

I gjennomsnitt kjører en nordmann 12.000 kilometer med bilen i året.

Men de nye el-jaguarene som kom i februar er blitt veldig populære. Siden Oslo kommune mottok bilene har de brukt dem 11.490 kilometer, opplyser Rådhusets forvaltningstjeneste.

Det betyr at i løpet av tre måneder har de to bilene kjørt det en gjennomsnittlig nordmann kjører på et år.

Hvor ofte enkelte medlemmer av byrådet bruker privatbilene, ønsker ikke Oslo kommune å gi innsyn i. De henviser til offentlighetslovens §24, ledd tre, som innebærer at det kan bli lettere å gjøre straffbare handlinger om offentligheten får vite hvor mye privatbilene brukes og av hvem.

POPULÆR: Jaguar I-PACE er en populær elbil med 400 hestekrefter og 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Foto: Jaguar

2,4 mill i året.

Det er mange fordeler å spore med de nye bilene. Ikke bare er de miljøvennlig. De lader på Rådhuset, og har ifølge Rådhusets forvaltningstjeneste ladet for 3.507 kWh. Med en snittpris på 42 øre/kWh tilsvarer det omtrent 1.500 kroner i «drivstoffutgifter».

Men det er ikke bare strøm bilene krever. De må også ha sjåfører.

Det er tre privatbilsjåfører i Oslo kommune, bekrefter forvaltningstjenesten til Nettavisen.

Et gjennomsnittlig årsverk koster 761.000 kroner med både lønn og sosiale kostnader. Det betyr at for å ha tre ansatte privatbilsjåfører blir det 2.283.000 kroner.

Ifølge Nettavisens opplysninger har dermed bilene en årlig kostnad på omtrent 2,4 millioner kroner.

Lønn sjåfører: 2,28 mill.

Ladeutgifter: 6.000 kroner.

Leasing: 94.000 kroner

Årlig sum: 2,38 mill. kroner.

Nettavisen stilte spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om han var fornøyd med de nye elbilene fra Jaguar. Det ønsket han ikke å besvare.

– Byrådslederen har ingen vurdering av bilene, svarer kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune.

