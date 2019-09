Trine Rein går til sak mot Amedia

Mediekonsernet Amedia får skylda for lav oppslutning på juleturneen 2018 - nå går Trine Rein til sak.

Artisten Trine Rein planla i fjor å annonsere for en omfattende juleturné gjennom i mediekonsernet Amedia, som eier over 70 lokalaviser og Nettavisen.

Annonsene kom på trykk, og nå sak saksøker Rein nå Amedias reklameavdeling gjennom sitt heleide plateselskap, Joy Music, skriver Dagens Næringsliv. Hun mener den manglende annonseringen er direkte årsak til dårligere besøk på turneen enn i tidligere år.

Ifølge media er det imidlertid Reins egen feil at annonsene ikke kom på trykk.

– Fra vår side handler dette om at det er gitt et tilbud på en annonsekampanje, men at tilbudet aldri ble bekreftet i form av en bestilling, sier direktør for samfunnskontakt Stig Finslo i Amedia til DN.

Uenige om bestilling

Det fremgår av artikkelen i DN at det hersker uenighet om hva som faktisk har skjedd. Reins representant står fast på at den konkrete bestilling ble gjort, mens Amedia avviser å ha mottatt enn bekreftet annonse-bestilling.

Reins advokat, partner Curt A. Lier i Barneadvokatene, avviser Amedias forklaring. Han viser til omfattende mailkommunikasjon mellom Rein og Amedia, og at Rein på et tidspunkt svarte «den går vi for» til et kampanjetilbud.

– Det ble sagt helt tydelig. Og når det er så mye penger, så har det formodningen mot seg at man ikke forsikrer seg om hvorvidt man skal ha kampanjen eller ikke. Var det uklart, regner jeg med at Amedia ville hatt interesse av å avklare det, sier Lier til DN.