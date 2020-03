Trippelkrise for Norge: Erna Solberg må bruke mer penger

Først Corona-brems, så oljebrems og børsfall - deretter negative ringvirkninger.

For en kaotisk situasjon vi er kommet opp i - for verden og for lille Norge.

Jeg minner om at rundt 50.000 jobber gikk tapt i oljeklyngen alene ved oljekrisen i perioden 2015 til 2017. Da falt oljeinvesteringene med ca 30 prosent. For arbeidsplasser er investeringsbildet viktigere enn oljeprisen isolert sett.

Min påstand er at alle prognoser er ubrukelige med dagens dramatiske oljeprisfall!

Vestlands-Indeksen viser nedgang, men etter i dag ville virkningene vært 5 eller 10-gangeren større. NyAnalyse har gjennom vår Ringvirknings-database en mulighet til å analysere hvordan din region eller bransje vil rammes fremover.



Corona-krise + olje + børsfall

Det spesielle med situasjonen nå er at corona-virkninger gir en type effekter på kort sikt, som kutt i reiser, store inngrep i flyselskap og reiseliv inkludert hoteller.

Hvis en vedvarende lavere oljepris setter inn som konsekvens av OPEC + møte ikke ga noe resultat, så får Norge flere virkninger på en gang.

Oljeklyngen og industrien vil oppleve dårligere tider og lite oppdrag for en periode på 1-3 år. Børsfall gjør at mange eiere og bedrifter holder igjen på investeringer.

Deretter råder en periode med pessimisme.

Politikere i førersete igjen?

Som jeg har skrevet om før har Norge mange reserver som 10.000 milliarder på Pensjonsfondet, en rente som kan settes ned fra 1,5 prosent til null, og andre tiltak som bedre regler rundt permittering, støtte til nyetablering eller videreutdanning osv.

Samtidig kommer vi ikke unna den sannhet at verden påvirker markedene norsk næringsliv er avhengig av.

Det ser ut til at årets første regjeringskonferanse om Statsbudsjettet, blir en krisekonferanse hvor Erna må gjøre klart for økt pengebruk.

At renten settes ned innen noen uker tar jeg som en selvfølge. Boliglånet til nordmenn blir billigere gjennom en kriseperiode.